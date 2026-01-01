0 800 307 555
Чашка эспрессо подорожала до 41 грн: где самые высокие цены

Кофе в Украине снова подорожал: средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года выросла до 41 грн. Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 грн. В целом эспрессо подорожал почти в 2 раза с начала полномасштабной.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабота» совместно с украинской компанией по автоматизации ресторанов Poster
Индекс эспрессо: где самый дорогой кофе

Самый дорогой эспрессо сейчас пьют на Львовщине — в среднем, 47 гривен за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил кофейный рейтинг, вытеснив многолетнего южного лидера.
Одещина, которая два года была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте — 45 гривен за эспрессо.

Где пьют самый дешевый кофе

Самые низкие цены третий год подряд фиксируют в Хмельницкой области — 33 грн за чашку. В то же время, даже здесь за год стоимость выросла на 18%.
За 35 гривен можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.
А вот самый большой годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской — 36 гривен.
Аналитики отмечают, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.
