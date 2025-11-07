Украинцы все активнее покупают жилье за ​​границей: главные направления и цены 07.11.2025, 20:04 — Недвижимость

В последние годы украинцы стали одними из самых активных покупателей зарубежной недвижимости. Если раньше жилье за ​​пределами страны покупали преимущественно для инвестиций или обучения детей, то теперь главными мотивами являются безопасность, стабильность и желание иметь «запасной аэродром».

Как изменились мотивы украинцев

Специалист по недвижимости Ирина Кнорр, владелица компании VIP Realty Company, отмечает, что спрос на заграничное жилье менялся в зависимости от обстоятельств. До войны украинцы в большинстве своем покупали квартиры или дома, чтобы сдавать их в аренду или обеспечить жильем детей, которые учились в Европе. Самыми популярными странами были Италия, Австрия, Германия, Чехия и Польша.

После начала полномасштабной войны интерес к иностранной недвижимости не снизился. Массовая миграция украинцев сформировала культуру инвестиций за границей, и эти страны стали еще более популярны.

Три основных направления спроса

Эксперт Юрий Грушецкий из компании Deniz Estate, специализирующейся на курортной недвижимости, разделяет интересующие украинцев рынки на три группы:

Франция, Великобритания, Германия — стабильный спрос, который остается на довоенном уровне. Здесь жилье покупают преимущественно богатые украинцы, не планирующие возвращаться домой.

Испания привлекает тех, кто ищет курортное жилье у моря.

Польша пользуется повышенным спросом из-за близости к Украине.

Испания

В Испании средний чек покупки жилья составляет 200−300 тысяч евро, особенно в районах Аликанте и Коста-Бланка, где рынок продолжает развиваться.

По словам Грушецкого, Испания предлагает одни из лучших в мире условий рассрочки. Первый взнос 20−30% и иногда в течение строительства оплачивается еще 20%. После получения ключей, то есть после передачи дома в эксплуатацию оплачивается остаток. Фактически цена фиксируется в евро на будущий объект в начале строительства, а полный расчет происходит уже после сдачи в эксплуатацию. Выгода безусловная.

На вторичный рынок спрос тоже есть. Средний чек составляет 120−150 тыс. евро. Можно найти недвижимость стоимостью и до 100 тыс. евро, но это уже низ такого рынка.

Грушецкий дает следующие советы:

Если вопрос только бюджета, рассматривать регионы, которые еще развиваются и имеют широкие предложения по недвижимости. Если же есть конкретные предпочтения относительно расположения, если бюджет позволяет совершить приобретение, например, в Валенсии, где недвижимость по сравнению с Аликанте дороже процентов на 50%, почему бы и нет.

Инвесторам, которые хотят зайти в рынок недвижимости и не прогадать, эксперт советует новостройки. Они более ликвидны, они уже с полным ремонтом. У них лучшие условия рассрочки. На такую ​​недвижимость происходит стабильный рост в цене.

Также эксперт подчеркнул наличие в Испании системы максимальной защиты инвесторов. О том, что объект будет недостроен, можно не беспокоиться. Это регулируется на уровне страны. Дополнительно Грушецкий советует учесть, что юг Испании — это юг Европы, и съезжаются сюда на отдых большинство европейцев. Поэтому инвестиция может принести отличную прибыль.

Польша

С начала войны среди украинцев на нее повышенный спрос и из-за соседства, и из-за сходства традиций. Цены очень разнятся. В среднем в Варшаве небольшая квартира (до 50 кв.м.) может стоить до 200 тыс. евро. Но поляки все больше выбирают для инвестиции соседние страны, в своей родной покупают мало.

Эксперт подчеркнул, что 90% приобретений составляют квартиры, а остальные 10% распределены между частными домами и виллами.

Категории покупателей разделил следующим образом:

10% выбирают для себя;

10% интересуют инвестиции;

80% имеют комбинированный мотив.

Это предполагает инвестирование, проживание время от времени и «запасной аэродром» на случай непредвиденных обстоятельств.

