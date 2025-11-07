Украинцы все активнее покупают жилье за границей: главные направления и цены
В последние годы украинцы стали одними из самых активных покупателей зарубежной недвижимости. Если раньше жилье за пределами страны покупали преимущественно для инвестиций или обучения детей, то теперь главными мотивами являются безопасность, стабильность и желание иметь «запасной аэродром».
Как изменились мотивы украинцев
Специалист по недвижимости Ирина Кнорр, владелица компании VIP Realty Company, отмечает, что спрос на заграничное жилье менялся в зависимости от обстоятельств. До войны украинцы в большинстве своем покупали квартиры или дома, чтобы сдавать их в аренду или обеспечить жильем детей, которые учились в Европе. Самыми популярными странами были Италия, Австрия, Германия, Чехия и Польша.
После начала полномасштабной войны интерес к иностранной недвижимости не снизился. Массовая миграция украинцев сформировала культуру инвестиций за границей, и эти страны стали еще более популярны.
Три основных направления спроса
Эксперт Юрий Грушецкий из компании Deniz Estate, специализирующейся на курортной недвижимости, разделяет интересующие украинцев рынки на три группы:
- Франция, Великобритания, Германия — стабильный спрос, который остается на довоенном уровне. Здесь жилье покупают преимущественно богатые украинцы, не планирующие возвращаться домой.
- Испания привлекает тех, кто ищет курортное жилье у моря.
- Польша пользуется повышенным спросом из-за близости к Украине.
Испания
В Испании средний чек покупки жилья составляет 200−300 тысяч евро, особенно в районах Аликанте и Коста-Бланка, где рынок продолжает развиваться.
По словам Грушецкого, Испания предлагает одни из лучших в мире условий рассрочки. Первый взнос 20−30% и иногда в течение строительства оплачивается еще 20%. После получения ключей, то есть после передачи дома в эксплуатацию оплачивается остаток. Фактически цена фиксируется в евро на будущий объект в начале строительства, а полный расчет происходит уже после сдачи в эксплуатацию. Выгода безусловная.
На вторичный рынок спрос тоже есть. Средний чек составляет 120−150 тыс. евро. Можно найти недвижимость стоимостью и до 100 тыс. евро, но это уже низ такого рынка.
Грушецкий дает следующие советы:
- Если вопрос только бюджета, рассматривать регионы, которые еще развиваются и имеют широкие предложения по недвижимости.
- Если же есть конкретные предпочтения относительно расположения, если бюджет позволяет совершить приобретение, например, в Валенсии, где недвижимость по сравнению с Аликанте дороже процентов на 50%, почему бы и нет.
Инвесторам, которые хотят зайти в рынок недвижимости и не прогадать, эксперт советует новостройки. Они более ликвидны, они уже с полным ремонтом. У них лучшие условия рассрочки. На такую недвижимость происходит стабильный рост в цене.
Также эксперт подчеркнул наличие в Испании системы максимальной защиты инвесторов. О том, что объект будет недостроен, можно не беспокоиться. Это регулируется на уровне страны. Дополнительно Грушецкий советует учесть, что юг Испании — это юг Европы, и съезжаются сюда на отдых большинство европейцев. Поэтому инвестиция может принести отличную прибыль.
Польша
С начала войны среди украинцев на нее повышенный спрос и из-за соседства, и из-за сходства традиций. Цены очень разнятся. В среднем в Варшаве небольшая квартира (до 50 кв.м.) может стоить до 200 тыс. евро. Но поляки все больше выбирают для инвестиции соседние страны, в своей родной покупают мало.
Эксперт подчеркнул, что 90% приобретений составляют квартиры, а остальные 10% распределены между частными домами и виллами.
Категории покупателей разделил следующим образом:
- 10% выбирают для себя;
- 10% интересуют инвестиции;
- 80% имеют комбинированный мотив.
Это предполагает инвестирование, проживание время от времени и «запасной аэродром» на случай непредвиденных обстоятельств.
