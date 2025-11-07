0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы все активнее покупают жилье за ​​границей: главные направления и цены

Недвижимость
1653
Украинцы все активнее покупают жилье за ​​границей: главные направления и цены
Украинцы все активнее покупают жилье за ​​границей: главные направления и цены
В последние годы украинцы стали одними из самых активных покупателей зарубежной недвижимости. Если раньше жилье за ​​пределами страны покупали преимущественно для инвестиций или обучения детей, то теперь главными мотивами являются безопасность, стабильность и желание иметь «запасной аэродром».
Об этом говорится в статье Finance.ua Недвижимость в странах Европы: что покупают украинцы и сколько это стоит.

Как изменились мотивы украинцев

Специалист по недвижимости Ирина Кнорр, владелица компании VIP Realty Company, отмечает, что спрос на заграничное жилье менялся в зависимости от обстоятельств. До войны украинцы в большинстве своем покупали квартиры или дома, чтобы сдавать их в аренду или обеспечить жильем детей, которые учились в Европе. Самыми популярными странами были Италия, Австрия, Германия, Чехия и Польша.
После начала полномасштабной войны интерес к иностранной недвижимости не снизился. Массовая миграция украинцев сформировала культуру инвестиций за границей, и эти страны стали еще более популярны.

Три основных направления спроса

Эксперт Юрий Грушецкий из компании Deniz Estate, специализирующейся на курортной недвижимости, разделяет интересующие украинцев рынки на три группы:
  • Франция, Великобритания, Германия — стабильный спрос, который остается на довоенном уровне. Здесь жилье покупают преимущественно богатые украинцы, не планирующие возвращаться домой.
  • Испания привлекает тех, кто ищет курортное жилье у моря.
  • Польша пользуется повышенным спросом из-за близости к Украине.

Испания

В Испании средний чек покупки жилья составляет 200−300 тысяч евро, особенно в районах Аликанте и Коста-Бланка, где рынок продолжает развиваться.
По словам Грушецкого, Испания предлагает одни из лучших в мире условий рассрочки. Первый взнос 20−30% и иногда в течение строительства оплачивается еще 20%. После получения ключей, то есть после передачи дома в эксплуатацию оплачивается остаток. Фактически цена фиксируется в евро на будущий объект в начале строительства, а полный расчет происходит уже после сдачи в эксплуатацию. Выгода безусловная.
На вторичный рынок спрос тоже есть. Средний чек составляет 120−150 тыс. евро. Можно найти недвижимость стоимостью и до 100 тыс. евро, но это уже низ такого рынка.
Читайте также
Грушецкий дает следующие советы:
  1. Если вопрос только бюджета, рассматривать регионы, которые еще развиваются и имеют широкие предложения по недвижимости.
  2. Если же есть конкретные предпочтения относительно расположения, если бюджет позволяет совершить приобретение, например, в Валенсии, где недвижимость по сравнению с Аликанте дороже процентов на 50%, почему бы и нет.
Инвесторам, которые хотят зайти в рынок недвижимости и не прогадать, эксперт советует новостройки. Они более ликвидны, они уже с полным ремонтом. У них лучшие условия рассрочки. На такую ​​недвижимость происходит стабильный рост в цене.
Также эксперт подчеркнул наличие в Испании системы максимальной защиты инвесторов. О том, что объект будет недостроен, можно не беспокоиться. Это регулируется на уровне страны. Дополнительно Грушецкий советует учесть, что юг Испании — это юг Европы, и съезжаются сюда на отдых большинство европейцев. Поэтому инвестиция может принести отличную прибыль.

Польша

С начала войны среди украинцев на нее повышенный спрос и из-за соседства, и из-за сходства традиций. Цены очень разнятся. В среднем в Варшаве небольшая квартира (до 50 кв.м.) может стоить до 200 тыс. евро. Но поляки все больше выбирают для инвестиции соседние страны, в своей родной покупают мало.
Эксперт подчеркнул, что 90% приобретений составляют квартиры, а остальные 10% распределены между частными домами и виллами.
Читайте также
Категории покупателей разделил следующим образом:
  • 10% выбирают для себя;
  • 10% интересуют инвестиции;
  • 80% имеют комбинированный мотив.
Это предполагает инвестирование, проживание время от времени и «запасной аэродром» на случай непредвиденных обстоятельств.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems