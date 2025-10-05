0 800 307 555
Рейтинг городов мира с самыми высокими ценами на продукты (инфографика)

Мир
10
Цены на продукты во многих городах мира выросли из-за перебоев в поставках, экстремальных погодных условий и влияния пандемии на экономику.
Visual Capitalist, ссылаясь на данные Deutsche Bank, рассказывает, где в мире самые дорогие продукты.

Рейтинг городов мира с самыми высокими ценами на продукты

Самые дорогие продукты в мире оказались в Женеве (Швейцария). Здесь цены на 5% выше, чем в Нью-Йорке, традиционно считающемся одним из самых дорогих мегаполисов мира.
Швейцария вообще стала лидером, ведь еще один город, Цюрих, занял третье место в рейтинге.
Между ними на втором месте — Сан-Франциско (США), где стоимость продуктов выросла на 19% с 2020 года.
Жители Калифорнии тратят в среднем $298 в неделю на продукты, превышая расходы Нью-Йорка ($266).
В ТОП-20 городах мира с самыми дорогими продуктами представлены пять городов США: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго и Лос-Анджелес. В целом в Штатах с 2020 года цены на продукты выросли на 29%, что стало серьезным бременем для потребителей.
На восьмом месте расположился Сеул, где экономические проблемы и колебания валюты снизили покупательную способность населения до одного из самых низких показателей среди стран ОЭСР.
В Париже продукты на 30% дешевле, чем в Нью-Йорке. Похожие уровни цен — в Сиднее, Сингапуре и Ванкувере.
Напомним, за последние несколько лет стоимость аренды резко возросла в крупных городах мира из-за миграции удаленных работников и ограниченного предложения жилья на рынке.
В 2025 году дороже всего арендовать и жилье в Нью-Йорке. Средняя цена однокомнатной квартиры в центре города составляет $4 143 в месяц, что на 22% больше, чем 5 лет назад.
По материалам:
Finance.ua
