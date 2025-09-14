Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика) Сегодня 14:18 — Мир

Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика)

Болгария (30,3%), Турция (30,4%) и Румыния (27,9%) возглавляют рейтинг стран с высоким уровнем бедности в Европе. Здесь почти каждый третий житель сталкивается с экономическими трудностями из-за низких зарплат, высокого неравенства доходов и слабых социальных программ.

Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Евростата.

Какие страны лидируют по уровню бедности

В Южной Европе также выделяются Греция (26,9%) и Испания (25,8%), где безработица после долгового кризиса 2008−2014 годов до сих пор не полностью восстановилась.

Длительная безработица среди молодежи затрудняет накопление богатства для нового поколения.

ТОП-10 стран Европы по уровню бедности:

Турция — 30,4%;

Болгария — 30,3%;

Румыния — 27,9%;

Греция — 26,9%;

Испания — 25,8%;

Литва — 25,8%;

Латвия — 24,3%;

Италия — 23,1%;



Эстония — 22,2%;

Хорватия — 21,7%.

Германия (21,1%) несколько превышает среднеевропейский показатель (21,0%) из-за различий между промышленно развитым западом и менее состоятельными восточными землями.

Страны с низким уровнем бедности

Самый низкий уровень бедности наблюдается в Чехии (11,3%), далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%).

В этих странах высокие медианные доходы сочетаются с эффективными социальными программами, помогающими смягчать финансовые затруднения.

Скандинавские страны близки к среднему показателю ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18,0%).

ТОП-10 стран с самым низким уровнем бедности:

Чехия — 11,3%; Словения — 14,4%; Нидерланды — 15,4%; Норвегия — 15,7%; Польша — 16,0%; Ирландия — 16,7%; Финляндия — 16,8%; Австрия — 16,9%; Кипр — 17,1%; Швеция — 17,5%.

Напомним, по словам председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурден и не отражает реальных потребностей.

Сейчас уровень бедности населения в Украине, по данным Всемирного банка, за 2 года вырос почти вдвое — с 20% до 37%.

Как свидетельствуют данные ЦЭС, несмотря на рост занятых украинцев, уровень бедности не снижается. В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.

