Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика)

Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика)
Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика)
Болгария (30,3%), Турция (30,4%) и Румыния (27,9%) возглавляют рейтинг стран с высоким уровнем бедности в Европе. Здесь почти каждый третий житель сталкивается с экономическими трудностями из-за низких зарплат, высокого неравенства доходов и слабых социальных программ.
Об этом пишет Visual Capitalist, ссылаясь на данные Евростата.

Какие страны лидируют по уровню бедности

В Южной Европе также выделяются Греция (26,9%) и Испания (25,8%), где безработица после долгового кризиса 2008−2014 годов до сих пор не полностью восстановилась.
Длительная безработица среди молодежи затрудняет накопление богатства для нового поколения.
ТОП-10 стран Европы по уровню бедности:
  • Турция — 30,4%;
  • Болгария — 30,3%;
  • Румыния — 27,9%;
  • Греция — 26,9%;
  • Испания — 25,8%;
  • Литва — 25,8%;
  • Латвия — 24,3%;
  • Италия — 23,1%;
  • Эстония — 22,2%;
  • Хорватия — 21,7%.
Германия (21,1%) несколько превышает среднеевропейский показатель (21,0%) из-за различий между промышленно развитым западом и менее состоятельными восточными землями.

Страны с низким уровнем бедности

Самый низкий уровень бедности наблюдается в Чехии (11,3%), далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%).
В этих странах высокие медианные доходы сочетаются с эффективными социальными программами, помогающими смягчать финансовые затруднения.
Рейтинг стран Европы по уровню бедности (инфографика)
Скандинавские страны близки к среднему показателю ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18,0%).
ТОП-10 стран с самым низким уровнем бедности:
  1. Чехия — 11,3%;
  2. Словения — 14,4%;
  3. Нидерланды — 15,4%;
  4. Норвегия — 15,7%;
  5. Польша — 16,0%;
  6. Ирландия — 16,7%;
  7. Финляндия — 16,8%;
  8. Австрия — 16,9%;
  9. Кипр — 17,1%;
  10. Швеция — 17,5%.
Напомним, по словам председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурден и не отражает реальных потребностей.
Сейчас уровень бедности населения в Украине, по данным Всемирного банка, за 2 года вырос почти вдвое — с 20% до 37%.
Как свидетельствуют данные ЦЭС, несмотря на рост занятых украинцев, уровень бедности не снижается. В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.
По материалам:
Finance.ua
