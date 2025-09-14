Почему Италия стала самой привлекательной страной ЕС для богачей
Италия стала магнитом для инвесторов, которых привлекает благоприятный инвестиционный климат, преуспевающий рынок недвижимости и низкие налоги.
Об этом пишет CNBC.
Почему Италия привлекает богачей
Система фиксированного налога, введенная в 2017 году, помогает привлекать иностранных инвесторов и поощряет талантливых итальянцев возвращаться в страну после долгового кризиса Еврозоны.
Милан превратился в центр креативных и международных бизнесов. Здесь открываются частные клубы и сервисы, ориентированные на новых состоятельных резидентов.
Даже после того, как фиксированный налог для богачей на иностранные доходы вырос до 200 тысяч евро, состоятельные люди по-прежнему выбирают Италию для проживания и бизнеса.
Как объясняет Маттео Пелла, старший брокер фирмы недвижимости Berkshire Hathaway HomeService, их состояние значительно превышает эти 200 тысяч евро, поэтому налог — не препятствие.
Кто из богачей уже переехал в Италию
По данным Henley & Partners, Италия стала топовым направлением для миллиардеров в Европе.
Среди новых резидентов — самый богатый человек Египта Нассеф Саурис и вице-председатель Goldman Sachs Ричард Гнодде.
Прогнозируется, что в этом году количество новых богатых иностранных резидентов в Италии может достигнуть 3600 человек.
Из-за такой тенденции цены на жилье в некоторых регионах страны резко выросли. Стоимость квадратных метров повысилась в Милане, Тоскане и Итальянской Ривьере. В Ломбардии рост составил 50%, начиная с 2017 года.
