Почему Италия стала самой привлекательной страной ЕС для богачей Сегодня 13:14 — Мир

Почему Италия стала самой привлекательной страной ЕС для богачей

Италия стала магнитом для инвесторов, которых привлекает благоприятный инвестиционный климат, преуспевающий рынок недвижимости и низкие налоги.

Об этом пишет CNBC.

Почему Италия привлекает богачей

Система фиксированного налога, введенная в 2017 году, помогает привлекать иностранных инвесторов и поощряет талантливых итальянцев возвращаться в страну после долгового кризиса Еврозоны.

Милан превратился в центр креативных и международных бизнесов. Здесь открываются частные клубы и сервисы, ориентированные на новых состоятельных резидентов.

Даже после того, как фиксированный налог для богачей на иностранные доходы вырос до 200 тысяч евро, состоятельные люди по-прежнему выбирают Италию для проживания и бизнеса.

Как объясняет Маттео Пелла, старший брокер фирмы недвижимости Berkshire Hathaway HomeService, их состояние значительно превышает эти 200 тысяч евро, поэтому налог — не препятствие.

Кто из богачей уже переехал в Италию

По данным Henley & Partners, Италия стала топовым направлением для миллиардеров в Европе.

Среди новых резидентов — самый богатый человек Египта Нассеф Саурис и вице-председатель Goldman Sachs Ричард Гнодде.

Прогнозируется, что в этом году количество новых богатых иностранных резидентов в Италии может достигнуть 3600 человек.

Из-за такой тенденции цены на жилье в некоторых регионах страны резко выросли. Стоимость квадратных метров повысилась в Милане, Тоскане и Итальянской Ривьере. В Ломбардии рост составил 50%, начиная с 2017 года.

