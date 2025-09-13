Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году
Согласно опросу, в котором приняли участие более 10 тыс. экспатов, Вьетнам считается самой доступной страной для переезда в 2025 году среди 46 направлений мира.
Как сообщает CNBC, об этом свидетельствует исследование Expat Insider 2025 года, проведенное InterNations.
Респонденты оценивали, насколько удовлетворены своим финансовым положением, стоимостью жизни и хватает ли им дохода для комфортного проживания в стране.
По данным исследования, во Вьетнаме 89% опрошенных удовлетворены стоимостью жизни, а 87% считают, что их доходов достаточно для комфортного существования.
Следует отметить, что ни одна европейская страна не попала в список наиболее доступных направлений для экспатов.
ТОП-10 самых доступных направлений для экспатов в 2025 году:
- Вьетнам (самый доступный);
- Колумбия;
- Панама;
- Китай;
- Таиланд;
- Индонезия;
- Филиппины;
- Мексика;
- Малайзия;
- Бразилия.
Лидерами рейтинга стали азиатские государства: пять из десяти лучших находятся в Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Малайзия.
Панама наиболее популярна среди пенсионеров. Данные свидетельствуют, что 35% экспатов там уже вышли на пенсию по сравнению с 11% в мире.
ТОП-10 наименее доступных стран для экспатов в 2025 году:
- Норвегия;
- Австралия;
- Ирландия;
- Южная Корея;
- Сингапур;
- Катар;
- Турция;
- Финляндия;
- Великобритания;
- Канада (наименее доступная).
Канада и Великобритания замыкают рейтинг, где 62% и 61% экспатов недовольны стоимостью жизни по сравнению со средним показателем 40%.
