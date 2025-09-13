Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году Сегодня 16:05 — Мир

Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году

Согласно опросу, в котором приняли участие более 10 тыс. экспатов, Вьетнам считается самой доступной страной для переезда в 2025 году среди 46 направлений мира.

Как сообщает CNBC, об этом свидетельствует исследование Expat Insider 2025 года, проведенное InterNations.

Респонденты оценивали, насколько удовлетворены своим финансовым положением, стоимостью жизни и хватает ли им дохода для комфортного проживания в стране.

По данным исследования, во Вьетнаме 89% опрошенных удовлетворены стоимостью жизни, а 87% считают, что их доходов достаточно для комфортного существования.

Следует отметить, что ни одна европейская страна не попала в список наиболее доступных направлений для экспатов.

ТОП-10 самых доступных направлений для экспатов в 2025 году:

Вьетнам (самый доступный); Колумбия; Панама; Китай; Таиланд; Индонезия; Филиппины; Мексика; Малайзия; Бразилия.

Лидерами рейтинга стали азиатские государства: пять из десяти лучших находятся в Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Малайзия.

Панама наиболее популярна среди пенсионеров. Данные свидетельствуют, что 35% экспатов там уже вышли на пенсию по сравнению с 11% в мире.

ТОП-10 наименее доступных стран для экспатов в 2025 году:

Норвегия; Австралия; Ирландия; Южная Корея; Сингапур; Катар; Турция; Финляндия; Великобритания; Канада (наименее доступная).

Канада и Великобритания замыкают рейтинг, где 62% и 61% экспатов недовольны стоимостью жизни по сравнению со средним показателем 40%.

