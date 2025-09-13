0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году

Мир
39
Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году
Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году
Согласно опросу, в котором приняли участие более 10 тыс. экспатов, Вьетнам считается самой доступной страной для переезда в 2025 году среди 46 направлений мира.
Как сообщает CNBC, об этом свидетельствует исследование Expat Insider 2025 года, проведенное InterNations.
Респонденты оценивали, насколько удовлетворены своим финансовым положением, стоимостью жизни и хватает ли им дохода для комфортного проживания в стране.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По данным исследования, во Вьетнаме 89% опрошенных удовлетворены стоимостью жизни, а 87% считают, что их доходов достаточно для комфортного существования.
Следует отметить, что ни одна европейская страна не попала в список наиболее доступных направлений для экспатов.

ТОП-10 самых доступных направлений для экспатов в 2025 году:

  1. Вьетнам (самый доступный);
  2. Колумбия;
  3. Панама;
  4. Китай;
  5. Таиланд;
  6. Индонезия;
  7. Филиппины;
  8. Мексика;
  9. Малайзия;
  10. Бразилия.
Лидерами рейтинга стали азиатские государства: пять из десяти лучших находятся в Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Малайзия.
Панама наиболее популярна среди пенсионеров. Данные свидетельствуют, что 35% экспатов там уже вышли на пенсию по сравнению с 11% в мире.

ТОП-10 наименее доступных стран для экспатов в 2025 году:

  1. Норвегия;
  2. Австралия;
  3. Ирландия;
  4. Южная Корея;
  5. Сингапур;
  6. Катар;
  7. Турция;
  8. Финляндия;
  9. Великобритания;
  10. Канада (наименее доступная).
Канада и Великобритания замыкают рейтинг, где 62% и 61% экспатов недовольны стоимостью жизни по сравнению со средним показателем 40%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems