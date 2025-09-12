Гражданам Китая запретили работать в NASA Сегодня 23:41 — Мир

NASA ограничило доступ для всех граждан Китая к своим объектам и материалам. Ранее в космическое управление могли трудоустроиться только те граждане Китая, у которых были визы США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Гражданам Китая с визами США, работавшим в NASA, отказали в доступе к системам данных агентства и участии во встречах 5 сентября. Они больше не смогут работать в качестве подрядчиков, аспирантов или университетских ученых.

Такое решение, вероятно, связано со «второй космической гонкой».

«Китайцы хотят вернуться на Луну раньше нас. Этого не будет. Америка лидировала в космосе в прошлом, и мы будем продолжать лидировать в космосе в будущем», — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

theБабель

