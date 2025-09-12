Гражданам Китая запретили работать в NASA
NASA ограничило доступ для всех граждан Китая к своим объектам и материалам. Ранее в космическое управление могли трудоустроиться только те граждане Китая, у которых были визы США.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Гражданам Китая с визами США, работавшим в NASA, отказали в доступе к системам данных агентства и участии во встречах 5 сентября. Они больше не смогут работать в качестве подрядчиков, аспирантов или университетских ученых.
Такое решение, вероятно, связано со «второй космической гонкой».
«Китайцы хотят вернуться на Луну раньше нас. Этого не будет. Америка лидировала в космосе в прошлом, и мы будем продолжать лидировать в космосе в будущем», — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.
Поделиться новостью
Также по теме
Гражданам Китая запретили работать в NASA
Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить
Польша повышает цены на техосмотр автомобилей
Администрация Трампа предлагает денежное вознаграждение за идеи сокращения госрасходов
Латвия в 2025 году выделит €5 миллионов на закупку американского оружия для Украины
Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру