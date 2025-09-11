Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру Сегодня 03:50 — Мир

Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру

Мозговой чип Neuralink получили 12 человек по всему миру. Такие данные сообщила компания Илона Маска.

Об этом пишет Reuters.

За последние месяцы количество людей, получивших чип, существенно выросло. Еще в июне 2025 года было известно, что чипы Neuralink имели 7 человек с тяжелым параличом. То есть за 3 месяца количество выросло на 5 человек.

Мозговой чип Neuralink помогает людям с параличом управлять цифровыми и физическими инструментами силой мысли.

Читайте также OpenAI планирует создать конкурента Neuralink

В общей сложности пациенты пользовались своими устройствами в течение 2 тыс. дней и накопили более 15 тыс. ч использования, сообщила Neuralink.

«Мы с нетерпением ждем продолжения исследования возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участниками», — заявили в Neuralink.

В июле Neuralink заявила, что будет проводить клинические исследования в Великобритании для тестирования своих чипов, сотрудничая с больницами Университетского колледжа Лондона и больницами Ньюкасла.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.