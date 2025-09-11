0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру

Мир
3
Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру
Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру
Мозговой чип Neuralink получили 12 человек по всему миру. Такие данные сообщила компания Илона Маска.
Об этом пишет Reuters.
За последние месяцы количество людей, получивших чип, существенно выросло. Еще в июне 2025 года было известно, что чипы Neuralink имели 7 человек с тяжелым параличом. То есть за 3 месяца количество выросло на 5 человек.
Мозговой чип Neuralink помогает людям с параличом управлять цифровыми и физическими инструментами силой мысли.
Читайте также
В общей сложности пациенты пользовались своими устройствами в течение 2 тыс. дней и накопили более 15 тыс. ч использования, сообщила Neuralink.
«Мы с нетерпением ждем продолжения исследования возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участниками», — заявили в Neuralink.
В июле Neuralink заявила, что будет проводить клинические исследования в Великобритании для тестирования своих чипов, сотрудничая с больницами Университетского колледжа Лондона и больницами Ньюкасла.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems