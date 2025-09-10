5 самых больших страхов предпринимателей в Польше
Бизнес — это часто риск и настоящее испытание, даже для опытных предпринимателей. Новое исследование UCE Research и платформы ePsychologi. pl показало, чего больше всего боятся владельцы бизнесов в Польше в 2025 году.
В отчете «Текущие страхи и беспокойство предпринимателей в 2025 году» отмечается, что респонденты могли выбрать до пяти главных угроз из 29 вариантов.
Страх № 1: инфляция
Около 40% предпринимателей назвали инфляцию главным вызовом для своего бизнеса. Она бьет по покупательной способности клиентов и съедает прибыль компаний.
Страх № 2: недобросовестные клиенты
36% бизнесменов волнует риск остаться без денег из-за недобросовестных клиентов. Для малого и среднего бизнеса это может означать утрату ликвидности или даже банкротство.
Страх № 3: социальные потрясения
21,4% опрошенных боятся забастовок и протестов. Такие события способны парализовать логистику, создать перебои в поставках и ударить по стабильности всей компании.
Страх № 4: чрезмерное наблюдение государства
18,2% руководителей считают, что рост контроля со стороны государства может обернуться дополнительными затратами и репутационными рисками.
Страх № 5: международные конфликты
14,5% бизнес-лидеров обеспокоены возможным обострением отношений Польши со странами вне ЕС, что представляет угрозу для контрактов и операционных расходов.
А чего боятся меньше всего?
Лишь небольшая часть руководителей видит опасность в развитии искусственного интеллекта (2,4%), киберпреступности (2,8%), глобальных конфликтах (3,8%) или в новых пандемиях (3,2%).
Примечательно, что только 2,2% респондентов заявили, что они ничего не боятся.
Справка Finance.ua:
- Отметим, что открыть бизнес в Польше можно даже без польского гражданства. Для ведения деятельности украинцу достаточно легально находиться в стране. Какие документы для этого необходимы и об основных этапах создания собственного дела в Польше — читайте здесь;
- Как показало исследование, украинцы открывают 6% всех новых бизнесов в Польше. Общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых;
- если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами среди открытых украинцами в Польше бизнесов являются: строительство, информация и коммуникация, предоставление других услуг (в том числе парикмахерских и косметических).
