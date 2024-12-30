Как украинцам стать предпринимателем в Польше: открытие JDG — аналога ФЛП Сегодня 12:31 — Личные финансы

Как украинцам стать предпринимателем в Польше: открытие JDG — аналога ФЛП

Украинцы в Польше могут открыть индивидуальную хозяйственную деятельность.

UAinKrakow.pl рассказывает об особенностях ведения этого типа бизнеса в Польше.

Что такое индивидуальная предпринимательская деятельность

Это форма ведения бизнеса, аналог украинского ФЛП. Чтобы зарегистрировать такое предприятие, не нужно заключать учредительные договоры или предоставлять данные о стартовом капитале. Необходимо только зарегистрировать фирму в перечне хозяйственной деятельности (CEIDG).

Следует отметить, что за все решения и действия в отношении фирмы предприниматель несет ответственность своим личным имуществом, например, недвижимостью, доходами с другой оплачиваемой деятельности и т. п.

Структура JDG предлагает простой подход к управлению прибылями, налогами и административными расходами. В отличие от обществ с ограниченной ответственностью (Sp. z o.o.), требующих ведения полной бухгалтерии и дополнительных расходов на распределение прибыли, JDG упрощает финансовое управление, предоставляя прямой доступ к доходам бизнеса.

Кто может открыть индивидуальную хозяйственную деятельность в Польше?

Раньше выбор формы деятельности для украинцев зависел от документов, на основании которых он находится в стране. Например, для этого требовалось наличие карты поляка, разрешение на постоянное пребывание, статус резидента Европейского Союза, разрешение на временное пребывание, предоставленное в связи со стационарным обучением в вузе и т. д.

Как говорится на портале «Biznes.gov.pl», сейчас открытие индивидуальной хозяйственной деятельности доступно всем гражданам Украины, которые легально находятся в Польше и имеют номер PESEL.

Это касается как людей, получивших временную защиту, так и украинцев, находившихся в Польше перед началом полномасштабного вторжения.

Процедура открытия частного предприятия в Польше

Чтобы вести индивидуальную хозяйственную деятельность, необходимо зарегистрировать свою фирму в CEIDG (Центральный реестр и информации о хозяйственной деятельности).

Это можно сделать бесплатно и онлайн с помощью доверенного профиля ePUAP или лично в налоговой инспекции или администрации города (по месту жительства). Заявку рассматривают в течение одного рабочего дня.

Составляя заявление в CEIDG, вы одновременно подаете запрос о выдаче налогового номера NIP и статистического номера REGON. Номер NIP и есть индивидуальный номер фирмы. Также необходимо указать форму налогообложения доходов физических лиц (PIT) и зарегистрировать фирму в качестве плательщика страховых взносов в Управлении социального страхования (ZUS).

В случае если частный предприниматель обязан уплачивать НДС (VAT), то, кроме заявления CEIDG, нужно заполнить и зарегистрировать в соответствующей налоговой инспекции регистрационную форму VAT-R. Регистрация этой формы тоже бесплатная.

Выбор способа налогообложения

В Польше JDG предлагает несколько подходов к налогообложению дохода предпринимателя:

Единый налог (Ryczałt). Упрощенный метод для бизнеса с высокой рентабельностью, где налог рассчитывается от дохода, а не чистой прибыли. Ставки варьируются от 3% до 17% в зависимости от вида деятельности. Налог на прибыль:

Линейный налог (podatek liniowy, 19%): фиксированная ставка 19% от чистого дохода.

Налоговая шкала или общий налог (skala podatkowa, 12−32%):

Прогрессивные ставки в зависимости от годового дохода с повышением ставок для доходов, превышающих определенные пороги. В 2024 году существует два основных порога в налоговой шкале: первая налоговая шкала, где подоходный налог составляет 12% для доходов, не превышающих 120 000 злотых в год, и вторая налоговая шкала, где ставка налога составляет 32% для превышения дохода над этой суммой.

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Выбор между единым налогом и налогом на прибыль зависит от рентабельности вашего бизнеса. Единый налог может быть выгоден для высокодоходных бизнесов, тогда как налог на прибыль лучше подходит для случаев с большими расходами, которые можно отнести на расходы.

Выбрать форму налогообложения можно сразу при регистрации или позднее.

Взносы на социальное страхование и медицинское страхование

JDG должны платить взносы на социальное и медицинское страхование. Социальное страхование покрывает возможные пенсионные выплаты и выплаты в случае нетрудоспособности, тогда как медицинское страхование предоставляет доступ к медицинским услугам.

При регистрации JDG необходимо выбрать форму страхования ZUS и указать дату начала уплаты взноса, которая будет совпадать с датой начала предпринимательской деятельности.

Ставки медицинского страхования:

При линейном налоге: медицинское страхование составляет 4,9% чистого дохода.

При прогрессивном налоге Медицинское страхование составляет 9% чистого дохода.

Сниженные взносы для новых бизнесов (Ulga na start)

В течение первых шести месяцев вновь созданные JDG могут оплачивать только медицинское страхование, а в течение следующих двух лет уплачивают сниженный социальный взнос около 400 злотых в месяц.

При регистрации JDG можно выбрать эту льготу в соответствующем пункте, а также добавить информацию о наличии пенсии или инвалидности.

Корректировка взносов на основе дохода. Если доходы превышают определенные пороги на протяжении года, размер взносов соответственно корректируется. Например, медицинское страхование составляет около 330 злотых в месяц для доходов до 60 000 злотых, 630 злотых для доходов до 300 000 злотых и 1200 злотых, если доход превышает 300 000 злотых.

Регистрация и требования относительно НДС (VAT)

Владельцы JDG в Польше могут выбрать освобождение от НДС, если годовой доход не превышает 200 000 злотых. Для бизнесов, работающих только часть года, этот порог рассчитывается пропорционально. Например, если бизнес начался 1 апреля, лимит составит около 150 000 злотых на год.

Регистрация для НДС имеет преимущества, позволяя бизнесам возмещать НДС с покупок. Однако бизнесы, работающие преимущественно с субъектами, являющимися плательщиками НДС, могут выиграть от регистрации для НДС, тогда как те, кто обслуживает частных клиентов, часто пользуются освобождением. Обязательства по НДС требуют ежемесячных отчетов о транзакциях, причем ежеквартальная отчетность становится доступной после первого года.

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