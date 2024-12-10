Минимальная зарплата в Польше: почему ЕС настаивает на изменениях — Finance.ua
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Минимальная зарплата в Польше: почему ЕС настаивает на изменениях

Личные финансы
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Минимальная зарплата в Польше: почему ЕС настаивает на изменениях
Минимальная зарплата в Польше: почему ЕС настаивает на изменениях
Главный инспектор труда в Польше Марцин Станецкий отметил, что стране следует изменить закон о минимальной заработной плате.
Он годами борется за то, чтобы минимальная зарплата была базовой.
Инспектор объяснил, что минимальная заработная плата в Польше составляет 4300 злотых брутто, что вовсе не означает, что работник может получать такую ​​сумму как основную заработную плату. Работодатель вводит в поле «базовая зарплата» любую сумму, например, один, два или десять злотых. Некоторые работодатели добавляют премии, чтобы работник получил минимальную зарплату.
Европейский Союз требует изменить закон о минимальной заработной плате и сделать минималку основной и не включать в нее премии и бонусы.
Также инспектор анонсировал ужесточение наказаний для работодателей за преступления против работников. Он пояснил, что на сегодняшний день санкции инспекции труда не являются сдерживающим фактором, поскольку многие работодатели предпочитают заплатить штраф в размере 1000 злотых, чем что-то менять в своей организации.
Станецкий подчеркнул, что будут введены штрафные санкции, которые руководитель или глава отдела кадров будут платить из своего кармана. Эти изменения должны стать символическим сигналом для бизнеса: государство увеличит штрафы во избежание нарушения закона против работников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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