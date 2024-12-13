С 1 января 2025 года иностранцы в Польше не смогут работать по «умове злеценя» — Finance.ua

С 1 января 2025 года иностранцы в Польше не смогут работать по «умове злеценя» Сегодня 15:45 — Мир

С 1 января 2025 года иностранцы в Польше не смогут работать по «умове злеценя»

Со следующего, 2025, года основной формой трудоустройства иностранцев будет «умова о праце». Однако для некоторых специальностей будут исключения.

Об этом пишет издание inpoland.net.pl.

Что это значает?

Согласно проекту закона, иностранец получит разрешение на работу в польской фирме при условии, что выполняет работу на основании трудовых отношений.

Трудовые отношения могут быть установлены на основании: трудового договора, назначения на должность, избрания, назначения, кооперативного трудового договора, но не договора поручения (umowa zlecenie).

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Это положение должно вступить в силу 1 января 2025 года. Для многих работодателей это серьезная проблема, поэтому, вероятно, правительство введет более длинный vacatio legis (переходный период).

Трудовой договор (umowa o pracę) будет являться основной формой трудоустройства для иностранцев, но в постановлении будут определены сферы, в которых трудоустройство будет возможно и в более гибких формах. Речь идет о спортсменах, тренерах и артистах.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинских граждан до 30 сентября 2025 года.

Директива о временной защите, вступившая в силу с началом войны в Украине, дает украинцам ряд важных прав:

украинцы, прибывшие в Польшу из-за военных действий, могут официально оставаться на территории страны до осени 2025 года;

продление позволяет украинцам работать без дополнительных разрешений, что способствует их финансовой независимости;

директива гарантирует доступ к системе здравоохранения, образования и социальным выплатам.

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