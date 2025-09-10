0 800 307 555
Польша ужесточает контроль за школьной посещаемостью: штрафы до 50 тыс. злотых

Мир
60
С началом нового учебного года польские школы ввели обновленные правила посещаемости, значительно повышающие ответственность родителей за систематическое обучение детей.
Об этом пишет издание Ukraine Puls.
Раньше считалось критическим, если учащийся пропускал 50% уроков в месяц. Теперь порог снижен: отсутствие на более чем 25% занятий в течение учебного года автоматически рассматривается как нарушение обязанности обучения.

Финансовые последствия для родителей

  • За каждый случай систематических прогулов родители могут получить штраф до 10 тысяч злотых.
  • В случае повторных нарушений общая сумма штрафов может достигать 50 тысяч злотых, что создает серьезное финансовое давление на семьи.
Решение о том, является ли отсутствие ребенка уважительным, остается за руководством школы. Это означает, что даже в спорных ситуациях окончательное слово имеет администрация учебного заведения.
Почему это важно

Министерство образования Польши подчеркивает, что регулярное присутствие на уроках критически важно, особенно для точных наук, таких как математика, где пропуск занятий может существенно усложнить усвоение следующего материала.
В то же время среди родителей новые правила вызвали неоднозначную оценку:
  • сторонники уверены, что это повысит качество образования и дисциплину;
  • критики опасаются чрезмерного давления на семьи, особенно когда существуют объективные причины для пропусков.

Справка Finance.ua:

  • напомним, в Польше подготовили изменения в законопроект, касающиеся выплат помощи 800+ иностранцам;
  • согласно проекту, право иностранцев на получение выплаты будет ежемесячно проверять Заведение социального страхования (ZUS), а главным критерием для получения пособия будет наличие работы;
  • с 29 августа 2025 года начались первые выплаты по программе Aktywny Rodzic. В частности, она доступна и украинцам. Назначение пособия не зависит от дохода, но предполагает выполнение ряда условий.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
