В США медстрахование подорожает рекордно за 15 лет

Мир
В США медстрахование подорожает рекордно за 15 лет
Страховые компании США, пострадавшие от падения акций, поднимают цены на медицинские полисы быстрее всего за последние 15 лет, что усиливает опасения относительно роста финансового давления на потребителей.
Об этом сообщает газета Financial Times.

На сколько вырастут цены на медстрахование

UnitedHealth объяснила удорожание пошлинами из торговых войн, начатых президентом Дональдом Трампом.
По данным Mercer, в 2026 году стоимость корпоративных программ медстрахования для работников вырастет в среднем на 6,5% - это самый большой скачок за 15 лет.

А для людей, покупающих полисы через государственные биржи, медианное повышение составит 18% — более чем вдвое выше прошлогоднего роста в 7%, по данным исследовательской организации KFF.
Рост страховых платежей накладывается на другие расходы: по данным Национальной федерации независимого бизнеса, треть компаний планирует поднять цены рекорд от марта прошлого года.
Кроме того, американские энергокомпании добиваются увеличения тарифов на $29 млрд, что на 142% больше, чем год назад. На следующей неделе ожидается обнародование августовского индекса потребительских цен в США.
Компания Centene, которая входит в тройку аутсайдеров года в индексе S&P 500, подвергается критике от губернатора Арканзаса Сары Гакаби Сандерс за резкое поднятие тарифов. В начале августа она подвергла критике план повысить цены на медицинские полисы до 54%.
«Жители Арканзаса устали от безумных счетов от многомиллиардных страховых компаний», — заявила Сандерс, призвав комиссара штата по вопросам страхования заблокировать повышение тарифов Centene.
По материалам:
Економічна Правда
