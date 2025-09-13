Германия до 2029 года выделит рекордные €10 млрд на гражданскую защиту
Правительство Германии объявило масштабный план усиления системы гражданской защиты. К 2029 году на эти нужды выделят 10 миллиардов евро — это самые большие расходы страны за прошедшие десятилетия.
Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет Bild.
Читайте также
Средства будут направляться на закупку новых пожарных и медицинских машин, техники спасательных служб, мобильных командных пунктов, а также на развитие цифровых систем связи и предупреждения.
Также планируется создание и обновление защитных укрытий. Сейчас в Германии их осталось всего 579, они вмещают менее полумиллиона человек.
После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году правительство Германии решило модернизировать систему общественных укрытий.
Кроме этого, в стране проведут совместные учения с участием Федерального агентства по технической помощи, спасательным службам и Бундесверу.
Особое внимание уделят обновлению системы сирен и внедрению современных систем оповещения через мобильные телефоны.
Поделиться новостью
Также по теме
Германия до 2029 года выделит рекордные €10 млрд на гражданскую защиту
За что могут оштрафовать в Италии до 7 000 евро
Рейтинг самых доступных стран для экспатов в 2025 году
В США медстрахование подорожает рекордно за 15 лет
Гражданам Китая запретили работать в NASA
Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить