Германия до 2029 года выделит рекордные €10 млрд на гражданскую защиту

Правительство Германии объявило масштабный план усиления системы гражданской защиты. К 2029 году на эти нужды выделят 10 миллиардов евро — это самые большие расходы страны за прошедшие десятилетия.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет Bild.

Средства будут направляться на закупку новых пожарных и медицинских машин, техники спасательных служб, мобильных командных пунктов, а также на развитие цифровых систем связи и предупреждения.

Также планируется создание и обновление защитных укрытий. Сейчас в Германии их осталось всего 579, они вмещают менее полумиллиона человек.

После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году правительство Германии решило модернизировать систему общественных укрытий.

Кроме этого, в стране проведут совместные учения с участием Федерального агентства по технической помощи, спасательным службам и Бундесверу.

Особое внимание уделят обновлению системы сирен и внедрению современных систем оповещения через мобильные телефоны.

