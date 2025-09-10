Как купить подержанное авто в Германии Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как купить подержанное авто в Германии

Покупка автомобилей в Германии — это больше, чем просто выбрать объявление. Важно учесть все нюансы: договор купли-продажи, страховку, учет.

Об этом пишет Ukrainian in Germany.

Если у вас статус временной защиты, вы можете бесплатно купить автомобиль в Германии. Вам не нужно немецкое гражданство или постоянное место жительства — достаточно иметь регистрацию по месту жительства (Anmeldung) и документ, подтверждающий ваш статус.

Иногда для оформления документов попросят налоговый номер (Steuer-ID) и немецкий банковский счет, но это тоже обычно уже есть у тех, кто получает выплаты от Jobcenter.

Jobcenter может считать, что покупка слишком дорогой машины — это «не по карману» человеку, живущему за счет государства. Ориентировочный предел — 7 500 евро.

Если вы только начинаете искать авто в Германии, стоит начать с проверенных онлайн-площадок:

Если вы приобретаете машину непосредственно у владельца, то часто можно договориться о лучшей цене. Но есть и риски: частный продавец не несет ответственности, если после покупки с машиной начнутся проблемы.

Покупка у официального дилера — это, конечно, дороже. Но за эти деньги вы получаете гарантию на автомобиль, а также юридическую чистоту сделки.

Документы при покупке машины в Германии

Договор купли-продажи (Kaufvertrag)

Без письменного договора — никак. Устные договоренности не имеют юридической силы, особенно если возникнет спор.

Что должно быть в договоре:

ФИО и адреса продавца и покупателя;

марка, модель, VIN (идентификационный номер), год выпуска автомобиля;

цена и дата продажи;

подписи обеих сторон.

Очень важно: максимально подробно указать состояние авто. Все дефекты, даже маленькие, лучше описать — это защищает обе стороны.

Гарантия (Gewährleistung)

Если вы покупаете машину у частного лица, то в договоре часто стоит фраза: gekauft wie gesehen (куплено как есть). Это значит — без гарантии, на свой страх и риск.

Но если берете авто у фирмы или автосалона, действует гарантия не менее 1 года (по закону). Продавец отвечает за скрытые дефекты, даже если вы о них не знали.

Осторожно: «схема на немца»

Есть случаи, когда в договоре указан не реальный продавец, а какой-то «немец» — например, человек, которого вы никогда не видели и с которым нет связи. Это мошенничество. Иногда под такими схемами прячутся краденые машины или перекупщики без лицензии.

Документы, которые вы должны получить от продавца

После покупки продавец должен передать вам целый набор бумаг. Без них вы не сможете поставить машину на учет или вывезти ее за границу.

Вот список того, что обязательно должно быть:

Fahrzeugbrief — это «большой бриф», главный документ, подтверждающий право собственности на авто. Без него вы просто не можете зарегистрировать машину.

Fahrzeugschein — «малый бриф», он нужен для вождения и содержит главные данные об автомобиле.

TÜV/HU — это подтверждение прохождения техосмотра. Обычно документ называется Hauptuntersuchung или просто «TÜV» — обязателен, если вы хотите ехать своим ходом.

Сервисная книжка (Serviceheft) — полезна, особенно если вы хотите убедиться, что за машиной хорошо ухаживали. Здесь указываются все плановые ТО и ремонты.

Как зарегистрировать машину в Германии

Когда вы купили машину, на этом дела не заканчиваются. Надо еще правильно оформить все на себя, чтобы ездить легально.

Снятие с учета продавцом

В большинстве случаев продавец сам снимает авто с учета, чтобы не отвечать за дальнейшее использование машины. Но обязательно уточните это при покупке — иногда бывает, что машина все еще числится на старом владельце, и это создает проблемы.

Процесс регистрации в Германии (Anmeldung/Ummeldung)

Чтобы официально стать владельцем и иметь возможность ездить без проблем, нужно обратиться в местный Zulassungsstelle — отдел регистрации транспортных средств. Он есть почти в каждом городе и районе.

Там вам выдадут новые номера, оформят документы и внесут авто на ваше имя. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше — ездить на незарегистрированной машине по улицам нельзя.

Стоимость регистрации

В среднем регистрация автомобиля обойдется примерно в 100 евро. В эту сумму входят:

оформление документов,

плата за новые номера,

выдача свидетельства о регистрации.

Страхование

В Германии без страховки машину просто не зарегистрируешь — это обязательно. Базовая страховка называется OC (Haftpflichtversicherung). Она нужна, чтобы покрывать ущерб, если вдруг по вашей вине пострадает кто-то другой — чужая машина, имущество или люди. Это не о вашей машине, а о том, чтобы вас не заставили платить за чужие проблемы.

