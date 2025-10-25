Кто получает самые высокие средние зарплаты в Украине — исследование Сегодня 10:17 — Личные финансы

Кто получает самые высокие средние зарплаты в Украине — исследование

Украинский рынок труда растет, несмотря на полномасштабное вторжение, экономическую нестабильность и отток кадров за границу. Средняя зарплата повысилась во всех основных отраслях, хотя скорость роста отличается.

Об этом свидетельствует исследование robota.ua.

У кого самые высокие зарплаты в Украине

Работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила 56 085 грн, а Software Engineers зарабатывают до 79 919 грн в месяц.

Аналитики отмечают, в аптеках (Pharma) средняя зарплата IT-специалистов составляет более 71 700 грн, что значительно выше среднего уровня по отрасли.

На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.

В производстве средний показатель составляет 24 251 грн, а в сельском хозяйстве (АПК) — 26 809 грн.

Самые высокие средние зарплаты получают:

Руководители отделения (банки) — 58190 грн.

Торговые представители — 34320 грн.

Финансовые консультанты — 34165 грн.

PR-специалисты — 33 022 грн.

Водители — 31569 грн.

Меньше всего платят кассирам (17 540 грн), грузчикам (от 18 100 до 18 340 грн) и горничным (16 339 грн).

Несмотря на стабильный спрос, эти профессии не предполагают высокой квалификации, что оказывает непосредственное влияние на оплату труда.

Стартовые зарплаты выросли

Зарплаты, которые предлагают работодатели во время первоначального найма, растут, но все еще остаются ниже ожиданий кандидатов в среднем на 2−3 тысячи гривен. Эта тенденция сохраняется в течение полутора лет.

Больше всего предложений работы в регионах с развитой инфраструктурой, концентрацией бизнеса и большим спросом на квалифицированных специалистов.

Лидеры рынка труда по регионам:

Киевская область — 43,3% всех вакансий.

Львовская область — 8,6%.

Днепропетровская область — 8,5%.

До этого Finance.ua отмечал , что в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 000 гривен. Это на 18% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года.

Большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.

Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.

