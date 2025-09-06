Между восточной и западной Германией снова увеличилась разница в зарплатах Сегодня 06:18 — Мир

Между восточной и западной Германией снова увеличилась разница в зарплатах

Спустя 35 лет после объединения Германии разрыв в заработной плате между Западом и Востоком снова растет.

Об этом сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на ежегодный отчет Федерального статистического управления, передает Spiegel.

Сколько зарабатывают работники на Западе и Востоке

Согласно отчету, в 2024 году штатные работники на Западе заработали в среднем 63 999 евро брутто. На Востоке этот показатель составил 50 625 евро.

Таким образом, разница составляет 13 374 евро, что примерно на 500 евро больше, чем в 2023 году.

Тогда западногерманские штатные работники зарабатывали в среднем 60 798 евро брутто, в то время как восточногерманские штатные работники — 48 023 евро брутто.

В каких регионах зарплаты самые низкие и самые высокие

Несмотря на то, что средняя заработная плата в прошлом году выросла во всех областях, разрыв в зарплатах увеличился, говорится в отчете RND.

Самую низкую заработную плату в 2024 году, в среднем 46 708 евро, работники, занятые полным рабочим днем, получали в Саксонии-Анхальт и Тюрингии (46 720 евро).

Средние зарплаты были самыми высокими в Гессене (62 915 евро) и Гамбурге (62 517 евро).

«Заработная плата простых работников в Германии в целом слишком низкая, частично из-за того, что стимулируемая правительством инфляция последних лет нанесла тяжелый удар по кошелькам граждан», — прокомментировала новые цифры для RND Сара Вагенкнехт, глава одноименной политсилы, которая заказала отчет.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, средний валовой годовой заработок в Германии в 2024 году составил 52 159 евро. Это медиана.

Это значит, что половина штатных работников получила больше, а другая половина — меньше. Сюда включены специальные выплаты. Один процент штатных работников заработал 213 286 евро или больше, а десять процентов — 32 526 евро брутто или меньше.

