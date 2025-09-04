Новые правила пересечения границ ЕС: что изменится для украинцев
С 12 октября 2025 года изменяются правила пересечения границ ЕС для украинцев.
Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES). Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины.
Об этом напомнило Посольство Украины в Польше.
Что нужно знать
Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).
Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.
Собираются следующие данные:
- фото лица;
- отпечатки 4 пальцев (для лиц старше 12 лет);
- данные загранпаспорта;
- дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
Как это будет работать на практике
- Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.
- Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.
- Отказ предоставить биометрические данные = законное основание отказа в въезде.
Зачем это делается
- Чтобы более эффективно контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС.
- Во избежание использования поддельных документов.
- Чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.
Напомним, 18 июля, Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда. Система EES — часть масштабного пакета Smart Borders, предусматривающего цифровизацию пограничного контроля;
