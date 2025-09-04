Новые правила пересечения границ ЕС: что изменится для украинцев Сегодня 14:05 — Мир

Новые правила пересечения границ ЕС: что изменится для украинцев

С 12 октября 2025 года изменяются правила пересечения границ ЕС для украинцев.

Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES). Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины.

Об этом напомнило Посольство Украины в Польше.

Что нужно знать

Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.

Собираются следующие данные:

фото лица;

отпечатки 4 пальцев (для лиц старше 12 лет);

данные загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать на практике

Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.

Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.

Отказ предоставить биометрические данные = законное основание отказа в въезде.

Зачем это делается

Чтобы более эффективно контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС.

Во избежание использования поддельных документов.

Чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.

Напомним, 18 июля, Совет ЕС принял закон , который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда. Система EES — часть масштабного пакета Smart Borders, предусматривающего цифровизацию пограничного контроля;

