Новые правила пересечения границ ЕС: что изменится для украинцев

Мир
32
С 12 октября 2025 года изменяются правила пересечения границ ЕС для украинцев.
Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES). Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины.
Об этом напомнило Посольство Украины в Польше.

Что нужно знать

Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).
Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация.
Собираются следующие данные:
  • фото лица;
  • отпечатки 4 пальцев (для лиц старше 12 лет);
  • данные загранпаспорта;
  • дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать на практике

  • Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.
  • Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.
  • Отказ предоставить биометрические данные = законное основание отказа в въезде.

Зачем это делается

  • Чтобы более эффективно контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС.
  • Во избежание использования поддельных документов.
  • Чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.
Напомним, 18 июля, Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда. Система EES — часть масштабного пакета Smart Borders, предусматривающего цифровизацию пограничного контроля;
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
