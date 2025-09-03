Декретные отпуска для мужчин сильнее бьют по их доходам — Finance.ua

Декретные отпуска для мужчин сильнее бьют по их доходам Сегодня 06:23 — Мир

Декретные отпуска для мужчин сильнее бьют по их доходам

В Великобритании десять лет назад ввели декретный отпуск для обоих родителей, однако с тех пор им воспользовалось лишь 5% отцов. Кроме того, каждый дополнительный год работы на неполный день уменьшает почасовую оплату мужчин в Британии на 3,5%, тогда как для женщин — менее чем на 1%.

Об этом пишет Bloomberg.

Экономисты надеялись, что эра гибкого графика работы поможет сбалансировать домашние обязанности между мужчиной и женщиной, а также будет побуждать отца брать на себя больше обязанностей по уходу за ребенком. Однако этого так и не произошло.

Отчет Королевской бизнес-школы показал, что мужчины почти изменили свои трудовые модели после того, как в Великобритании ввели право требовать гибкий график работы в 2014 году. Женщины гораздо чаще пользуются такой возможностью, соответственно, до сих пор больше времени уделяют домашним делам, чем мужчины.

Каждый дополнительный год работы неполный рабочий день сокращает почасовую оплату труда мужчин примерно на 3,5% - по сравнению с менее чем 1% для женщин, говорится в материале Cambridge Journal of Economics.

По масштабам потерь это сопоставимо с годом неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком или серьезными проблемами со здоровьем.

В последние годы правительства и экономисты все чаще настаивают на том, чтобы мужчины брали на себя больше обязанностей по уходу, поскольку исследования показали, что материнство снизило зарплаты женщин.

«Нам нужно попытаться сделать так, чтобы мужчины и женщины были более похожи в своем поведении и достигли равной оплаты труда. Мы поощряли мужчин работать неполный рабочий день, но на самом деле они сталкиваются с большим „наказанием“, чем женщины», — сказала Ванесса Гаш, доцент социологии в Сити-Сент-Джордж и ведущая исследовательница исследования трудовой истории в Великобритании.

В Британии до сих пор не удается быстро достичь большего равенства между мужчинами и женщинами на рынке труда.

По данным Центра прогрессивной политики, британки еженедельно тратят вдвое больше времени на неоплачиваемый уход за детьми, чем мужчины. Несмотря на это, они все еще зарабатывают в среднем на 13% меньше. В высокооплачиваемых секторах, в том числе в финансах, гендерный разрыв достигает 20%.

Под давлением общественности правительство рассматривает возможность реформировать родительские отпуска. Комитет по вопросам женщин и равенства уже заявил, что действующая система, позволяющая мужчинам брать всего две недели отпуска после рождения ребенка, фактически закрепляет устаревшие гендерные стереотипы. Для сравнения, в Испании отцам предоставляют 16 недель оплачиваемого отпуска.

«Одной только политики недостаточно. Без изменений в рабочей культуре и преодоления устоявшихся гендерных ролей гибкие графики могут лишь усилить неравенство, вместо того чтобы его уменьшить», — сказала Хиджун Чун, директор Глобального института женского лидерства Королевской бизнес-школы.

