Что нужно знать о пособии на проживание ВПЛ для новорожденного ребенка — Finance.ua

Что нужно знать о пособии на проживание ВПЛ для новорожденного ребенка

Что нужно знать о пособии на проживание ВПЛ для новорожденного ребенка

Специалисты Юридического советника ВПЛ назвали 5 важных пунктов о пособии на проживание ВПЛ на новорожденного ребенка.

1. Новорожденный ребенок, родители которого являются ВПЛ, имеет право на пособие ВПЛ независимо от того, что физического перемещения у него не было. В соответствии с абзацем 4 пункта 5 порядка предоставления пособия на проживание ВПЛ пособие также назначается ребенку, родившемуся у внутренне перемещенного лица, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

2. Получить пособие на проживание ребенок может после получения справки ВПЛ. Специалисты подтверждают этот факт, отмечая, что пособие назначается только при условии внесения сведений в Единую информационную базу данных о ВПЛ — то есть после оформления справки ВПЛ. В то же время оформить справку новорожденному ребенку, а впоследствии и выплаты можно сразу после получения свидетельства о рождении ребенка.

Эксперты отмечают, что на практике часто случаются случаи, когда уполномоченные органы отказываются принять заявление о назначении пособия в первый месяц жизни ребенка — мол, «Приходите через месяц». Такой отказ- незаконный.

3. Новорожденный ребенок может получить пособие на проживание без получения идентификационного номера. Родителям не обязательно оформлять ему идентификационный номер — достаточно свидетельства о рождении.

4. На новорожденного ребенка распространяются требования по соответствию имущественным критериям получения пособия. Они распространяются на всех ВПЛ и новорожденные дети не являются исключением. Если, например, семья ребенка обеспечена жильем на относительно безопасной территории Украины или имеет депозиты на сумму свыше 100 000 грн — получать пособие ребенок не сможет.

5. Новорожденный ребенок, родители которого получают субсидию на аренду жилья для ВПЛ, не может получать пособие на проживание ВПЛ. Если ребенок входит в состав домохозяйства лица, получающего субсидию на аренду жилья для внутренних переселенцев, пособие такому ребенку не назначат.

Напомним, в Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Речь идет о проекте закона № 13532, текст которого был опубликован на сайте Верховной Рады. В частности, предлагается предоставлять дородовое пособие беременным женщинам (7 тыс. грн) и единовременное пособие при рождении ребенка (50 тыс. грн).

