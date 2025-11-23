Сколько денег украинцы принесли Польше за 2024 год Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сколько денег украинцы принесли Польше за 2024 год

Как сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, именно активность украинских граждан стала одним из факторов, позволивших Польше войти в двадцатку крупнейших экономик мира и пересечь отметку в триллион долларов ВВП.

Соотношение помощи Польши Украине и вклада украинцев в экономику соседней страны составляет примерно 1:5.

В интервью Delo.ua посол сообщил, что в 2024 году вклад украинцев в польский ВВП составил 2,7%.

Речь идет о деловой активности предпринимателей, работе наемных работников, а также интеграции польских специалистов в проекты, реализуемые украинским бизнесом в Польше. Совокупно это, по оценкам посольства, генерирует около 30 млрд долларов.

Украинцы стали весомой частью польского рынка труда и предпринимательского сектора. Рост числа компаний, открытых гражданами Украины, а также стабильное участие в стратегических для Польши отраслях способствовали укреплению экономической динамики страны.

Он сказал, что эти цифры демонстрируют взаимную выгоду межгосударственного сотрудничества и разрушают распространенные стереотипы о миграционной нагрузке. Напротив, украинцы существенно усилили экономический потенциал Польши.

Ранее мы писали , что Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Самыми большими являются поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

Справка Finance.ua:

Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

