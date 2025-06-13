Польша получила на украинских беженцах в 8 раз больше, чем вложила в них (исследование) — Finance.ua

Польша получила на украинских беженцах в 8 раз больше, чем вложила в них (исследование) Сегодня 15:00

Польша получила на украинских беженцах в 8 раз больше, чем вложила в них (исследование)

В 2024 году чистое влияние украинских беженцев на ВВП Польши составило 2,7%, а уровень занятости вырос с 61% до 69% всего за один год.

Об этом говорится в исследовании Deloitte.

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Украинские беженцы в Польше прибавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году.

Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года войны.

Быстрое открытие Польшей рынка труда позволило беженцам экономически интегрироваться и обеспечивать себя работой.

Беженцы сейчас активно работают как работники, предприниматели и потребители, стимулируя спрос и повышая производительность труда.

Воздействие на экономку Польши

Их присутствие помогло перевести экономику на более высокий путь роста.

Данные ясно показывают, что беженцы являются не просто получателями помощи, а способствуют экономическому росту.

Инклюзия беженцев через углубленные языковые курсы для специалистов и ослабление профессиональных ограничений помогла бы определенным группам войти на рынок труда и создать более высокую добавленную стоимость.

это почти 1,65 млрд злотых. Также мы ранее сообщали , наибольшие поступления от граждан Украины по уплате налогов в Польше —

Напомним, с 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.

Так с июня уездные старосты смогут самостоятельно определять перечень профессий, по которым будет прекращено трудоустройство иностранцев. В списки могут попасть конкретные профессии. Также можно полностью ограничить количество выданных разрешений.

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