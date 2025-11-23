Отпуск в 2025 году: что изменилось Сегодня 16:12 — Личные финансы

Отпуск в 2025 году: что изменилось

Хотя в стране действует военное положение, нормы Закона «Об отпусках» продолжают действовать: работник и дальше должен использовать часть ежегодного основного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд. Это правило остается неизменным и не отменяется никакими военными ограничениями.

Работник может делить ежегодный отпуск на части любой продолжительности, но одна из них должна быть непрерывной и составлять минимум 14 дней.

Что изменилось

В условиях военного положения законодательство предусматривает только один случай, когда работодатель может временно ограничить право работника на отпуск, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

В такой ситуации работодатель имеет право отказать в предоставлении любого вида отпуска.

Исключения:

отпуска по беременности и родам;

отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

То есть, если работник обеспечивает работу критической инфраструктуры (энергетика, водоснабжение, транспорт, связь и т. п. ), работодатель может законно перенести предоставление отпуска на более поздний период.

Справка Finance.ua:

31 июля Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным;

Верховная Рада проголосовала 31 июля за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней в году основного отпуска для военнослужащих обязательны.

