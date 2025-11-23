Отпуск в 2025 году: что изменилось
Хотя в стране действует военное положение, нормы Закона «Об отпусках» продолжают действовать: работник и дальше должен использовать часть ежегодного основного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд. Это правило остается неизменным и не отменяется никакими военными ограничениями.
Об этом пишет Центральное межрегиональное управление Гоструда.
Работник может делить ежегодный отпуск на части любой продолжительности, но одна из них должна быть непрерывной и составлять минимум 14 дней.
Что изменилось
В условиях военного положения законодательство предусматривает только один случай, когда работодатель может временно ограничить право работника на отпуск, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
В такой ситуации работодатель имеет право отказать в предоставлении любого вида отпуска.
Исключения:
- отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до трех лет.
То есть, если работник обеспечивает работу критической инфраструктуры (энергетика, водоснабжение, транспорт, связь
и т. п.), работодатель может законно перенести предоставление отпуска на более поздний период.
Справка Finance.ua:
- 31 июля Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным;
- Верховная Рада проголосовала 31 июля за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней в году основного отпуска для военнослужащих обязательны.
