Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для военных — Finance.ua

Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для военных Сегодня 11:02 — Личные финансы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроєкт № 13235 , который меняет порядок предоставления отпусков военнослужащим.

Об этом в Telegram написал заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

По его словам, президент подписал закон, которым военнослужащим предоставляется право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.

«Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивны во время военного положения», — пояснил он.

Это означает, что в основной отпуск 30 дней и 10 по семейным обстоятельствам добавляется дополнительный отпуск 14 дней.

«Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует. Что касается гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальное — в зависимости от возможностей в подразделении», — ранее объяснял Палиса.

Контрактники 18−24 без высшего образования, которые обучаются, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Кроме того, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а каждый год.

Справка Finance.ua:

31 июля Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным;

Верховная Рада проголосовала 31 июля за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней в году основного отпуска для военнослужащих обязательны;

ранее Зеленский также подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

