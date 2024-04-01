Декретный отпуск для женщин и мужчин — как изменились размеры выплат Сегодня 09:45 — Личные финансы

Декретный отпуск для женщин и мужчин — как изменились размеры выплат

В 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных женщин. Как правило, они получают пособие в размере 100% среднего заработного за все время отпуска.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Размер декретных выплат в 2024-м

В этом году для трудоустроенных женщин установлены следующие размеры пособия:

максимальный объем — 106,5 тыс. грн в месяц;

минимальный объем — 7,1 тыс. грн в месяц.

В целом декретный отпуск имеет две части:

отпуска по беременности и родам;

отпуска по уходу за ребенком до трех лет, который могут продлить при необходимости.

Размер зависит от средней заработной платы за 12 месяцев до начала отпуска.

Также для неработающих женщин объем декретных выплат утвержден на уровне 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц ежемесячно. В 2024 году соответствующий минимум составляет 3,03 тыс. гривен.

Как получить декретное пособие

Основанием для назначения таких выплат является листок нетрудоспособности (е-больничный), который формируют на основании медицинского заключения в медучреждении, где женщина состояла на учете.

Письмо необходимо предоставить работодателю для оформления денежных выплат.

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет:

126 дней после рождения одного ребенка без осложнений;

140 дней — в случае рождения двух и более детей или осложненных родов.

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Беременным женщинам разрешается начать декретный отпуск по своему усмотрению (при этом даже позже 30 недели беременности).

Декретное пособие для отца ребенка

Отец ребенка также имеет право полностью/частично уйти в декретный отпуск с целью ухода за ребенком (до трех лет). Однако денежные выплаты за ребенка в таком случае не предусмотрены.

Так, мужчина, у которого появился второй ребенок, имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста в том случае, если его жена в тот момент также находится в декретном отпуске по уходу за первым малышом.

На декретный отпуск и выплаты имеют право родители-одиночки. Речь идет о тех, кто воспитывает детей без помощи матери.

Работодатели обязаны хранить рабочие места и засчитывать время декрета в трудовой стаж отца, который находится в декретном отпуске.

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