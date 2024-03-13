Около 400 тыс. грн. Депутаты предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка — Finance.ua

Около 400 тыс. грн. Депутаты предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Около 400 тыс. грн. Депутаты предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка, Фото: freepik

Депутаты предлагают увеличить размер пособия при рождении ребенка с 41 тыс. грн до 384 тыс. грн.

Об этом свидетельствует законопроект № 11 072, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

«В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. В целом за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Наблюдается ежегодная динамика к уменьшению количества рожденных детей, что влечет уменьшение суммарного коэффициента рождаемости в Украине и сокращение численности населения. Причиной сокращения рождаемости являются многие факторы, однако одним из главных остается низкий уровень пособия при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины в результате вооруженной агрессии страны-террориста россии», — говорится в пояснительной записке к документу.

Какой размер пособия сейчас

Размер государственного пособия при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 гривен независимо от количества рожденных детей в семье. Этот размер не пересматривался с 2014 года. По отношению к доллару США эта сумма уменьшилась почти вдвое.

Единовременно выплачивается 10 320 гривен, остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями — ежемесячно по 860 гривен.

Какой размер выплаты предлагают сделать

Законопроектом предусмотрено, что пособие при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

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Пособие при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной:

150 размерам прожиточного минимума, — на первого ребенка (на сегодняшний день это составит 384,5 тыс. грн);

100 размерам прожиточного минимума, — на второго ребенка (256,3 тыс. грн);

50 размерам прожиточного минимума, — на третьего и каждого следующего ребенка (128,2 тыс. грн).

Выплата пособия производится единовременно в двадцатикратном размере прожиточного минимума (51,3 тыс. грн) при рождении ребенка, остальная сумма пособия на первого — третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Справка Finance.ua:

по данным Министерства социальной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства юстиции Украины в нашем государстве в последние три года количество новорожденных существенно уменьшается;

в 2020 году рождаемость детей составляла 289 699 детей, а в 2021 году — 260 502 детей и в 2022 году — 199 619 детей (самый низкий показатель за последние годы). Сбор информации о рождаемости за 2023 год продолжается.

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