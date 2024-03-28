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Закончится война — будет «бум», — Зеленский о демографической ситуации

Казна и Политика
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Закончится война — будет «бум», — Зеленский о демографической ситуации
Закончится война — будет «бум», — Зеленский о демографической ситуации, Фото: president.gov.ua
Зеленский выразил мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум». Во время встречи со студенческим сообществом Сумского государственного университета он подчеркнул, что безопасность является важнейшим фактором стимулирования рождаемости.
Об этом пишет 24 канал.
«Я думаю, наибольший стимул — это безопасность. Что дальше с ребенком, что делать, и нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, они помогают, но они не стимулируют во время войны само рождение. Помощь — да. Но рождение, мне кажется, только в безопасности», — объяснил президент.

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Зеленский подчеркнул необходимость наличия укрытий в школах и садиках, а также развития противовоздушной обороны.
«То есть то, что в целом должно делать государство с партнерами, — это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать, умножать ежедневно, и информировать общество об этом», — отметил глава государства.
Он выразил уверенность, что по окончании войны в Украине рождаемость возрастет, поскольку люди будут возвращаться и будут уверены в будущем своей страны.

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Президент также упомянул о странах, которые внедряли программы по повышению рождаемости в условиях уменьшения численности населения. Он выразил мнение, что, возможно, потребуются дополнительные программы для стимулирования рождаемости в будущем.
Напомним, каждая украинская семья имеет право на получение помощи при рождении ребенка. Сумма фиксированная — 41 280 грн. Такую помощь выплачивают независимо от того, первый, второй или третий ребенок в семье.
Депутаты предлагают увеличить размер помощи при рождении ребенка с 41 тыс. грн до 384 тыс. грн.
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По материалам:
Телеканал 24
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