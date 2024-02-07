Сколько государство будет платить при рождении ребенка в 2024 году — Finance.ua
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Сколько государство будет платить при рождении ребенка в 2024 году

Личные финансы
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Сколько государство будет платить при рождении ребенка в 2024 году
Сколько государство будет платить при рождении ребенка в 2024 году
Каждая украинская семья имеет право на получение пособия при рождении ребенка. Сумма фиксированная — 41 280 грн. Такое пособие выплачивают независимо от того, первый, второй или третий ребенок в семье.
Об этом говорится в статье Finance.ua Деньги на ребенка в 2024 году: как государство поддерживает семьи с новорожденными.

Сколько выплачивают каждый месяц

Сразу после рождения ребенка семье выплачивают 10 320 грн. Далее в течение трех лет ежемесячная выплата составляет 860 грн.

Планируют увеличить выплаты

Решение по этому размеру пособия было принято еще в 2014 году. Эта сумма также не зависит от прожиточного минимума. То есть изменить его может только отдельное решение власти.
Правительство действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в 2021 году подготовило законопроект, которым предлагалось увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. К тому же, с 2023 года проводить индексацию.
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Параллельно с этим нардепы от «Слуги народа» в том же 2021 году подготовили альтернативный законопроект, которым предлагали при рождении первого ребенка выплачивать 50 тыс. грн, второго — 100 тыс. грн, третьего и каждого последующего — 150 тыс. грн.
Но этого не случилось. Остается ожидать, что этот вопрос снова вынесут на повестку дня, учитывая нынешние демографические проблемы в Украине.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году в Украине родилось 187 387 детей, сообщал ранее Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции. Это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, в частности, в 2021 году родилось 273 772 младенца;
  • наибольший спад рождаемости в 2023 году, не считая временно оккупированных территории и территории боевых действий, зафиксировано в Киеве — 19 979 малышей, что на 33% меньше, чем в 2021 году;
  • в то же время в столице все равно рождается больше всего детей. На втором месте Львовщина (16 638 новорожденных) и Днепропетровщина (14 433).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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