Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей — Finance.ua

Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей Сегодня 19:14 — Личные финансы

Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей

Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум составляет:

на детей до 6 лет — 2 563 гривны,

на детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен,

трудоспособные лица — 3 028 гривен,

лица, утратившие трудоспособность — 2361 гривну.

Кстати, в 2023 году общий показатель прожиточного минимума составил 2589 гривен. В 2024 году он вырос на 331 гривну.

Как считают размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

на одного ребенка — ¼ от дохода;

на двоих — 1/3 от дохода;

на троих и более — ½ от дохода.

Однако суд учитывает состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников, права собственности (недвижимость, автомобиль и т. д. ) и расходы/доходы плательщика.

Размер алиментов в 2024 году

По расчетам, гарантированный размер алиментов для детей будет составлять в 2024 году:

до 6 лет — не менее 1 281,5 гривны,

от 6 до 18 лет — не менее 1598 гривен.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного

Гарантированный размер алиментов на ребенка — это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет — 25 630 гривен,

от 6 до 18 лет — 31 960 гривен.

Что будет, если не платить алименты

Если мать или отец, уплачивающие алименты, вовремя не будут выплачивать сумму, то задолженность будет с учетом индекса инфляции и 3% годовых от суммы долга.

Наказание за неуплату алиментов:

гражданская ответственность,

административная ответственность (общественно полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты),

уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

Также лицу ограничен выезд за границу, если алименты не уплачиваются более 6 месяцев. Управление автомобилем тоже ограничивается. Впрочем, здесь есть определенные нюансы:

Если ваше транспортное средство — основной источник дохода плательщика. Тогда на управление автомобилем дают разрешение. Есть инвалидность I или II группы, или же помогает такому лицу. Военная служба. Есть отсрочка уплаты задолженности по алиментам.

Телеканал 24 По материалам:

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