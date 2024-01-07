Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей — Finance.ua
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Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей

Личные финансы
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Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей
Алименты в 2024 году: какие суммы будут выплачиваться на детей
Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум составляет:
  • на детей до 6 лет — 2 563 гривны,
  • на детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен,
  • трудоспособные лица — 3 028 гривен,
  • лица, утратившие трудоспособность — 2361 гривну.
Кстати, в 2023 году общий показатель прожиточного минимума составил 2589 гривен. В 2024 году он вырос на 331 гривну.

Как считают размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
  • на одного ребенка — ¼ от дохода;
  • на двоих — 1/3 от дохода;
  • на троих и более — ½ от дохода.
Однако суд учитывает состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников, права собственности (недвижимость, автомобиль и т. д.) и расходы/доходы плательщика.

Размер алиментов в 2024 году

По расчетам, гарантированный размер алиментов для детей будет составлять в 2024 году:
  • до 6 лет — не менее 1 281,5 гривны,
  • от 6 до 18 лет — не менее 1598 гривен.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного

Гарантированный размер алиментов на ребенка — это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.
Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:
  • до 6 лет — 25 630 гривен,
  • от 6 до 18 лет — 31 960 гривен.

Что будет, если не платить алименты

Если мать или отец, уплачивающие алименты, вовремя не будут выплачивать сумму, то задолженность будет с учетом индекса инфляции и 3% годовых от суммы долга.
Наказание за неуплату алиментов:
  • гражданская ответственность,
  • административная ответственность (общественно полезные работы, ограничения в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты),
  • уголовная ответственность (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).
Также лицу ограничен выезд за границу, если алименты не уплачиваются более 6 месяцев. Управление автомобилем тоже ограничивается. Впрочем, здесь есть определенные нюансы:
  1. Если ваше транспортное средство — основной источник дохода плательщика. Тогда на управление автомобилем дают разрешение.
  2. Есть инвалидность I или II группы, или же помогает такому лицу.
  3. Военная служба.
  4. Есть отсрочка уплаты задолженности по алиментам.

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По материалам:
Телеканал 24
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