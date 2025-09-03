Финляндия намерена создать самую большую армию в Евросоюзе — Finance.ua
ру
Финляндия намерена создать самую большую армию в Евросоюзе

Правительство Финляндии подало в парламент законопроект, имеющий целью увеличить военный резерв на 125 тысяч человек. Таким образом, к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион человек, что сделает ее самой большой в Евросоюзе.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии.
Законопроект предусматривает повышение предельного возраста пребывания в запасе с нынешних 60 до 65 лет для всех военнообязанных, рожденных с 1966 года. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше верхний предел не устанавливается: они будут оставаться в резерве, пока будут сохранять пригодность к службе.
Срок пребывания в резерве для рядового и сержантского состава увеличивается на 15 лет, для офицеров и унтер-офицеров — на 5 лет. В то же время на сборы будут вызывать только тех резервистов, которые имеют назначение на военное время. Для добровольного участия в национальной обороне возрастных ограничений не будет.
Рост военных резервов после начала войны против Украины фиксируется по всей Европе. К 2035 году Франция планирует более чем вдвое увеличить их численность — до 105 тысяч человек.
