Министр финансов США анонсировал новые санкции против россии — Finance.ua

Министр финансов США анонсировал новые санкции против россии

США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы давления на россию.

Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа на этой неделе рассмотрит все возможности санкционного давления на россию, поскольку после встречи Трампа с владимиром путиным на Аляске никакого прогресса в достижении мира в Украине не произошло.

«Президент путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, действовал совершенно вопреки тому, что, как он утверждал, собирался сделать. По сути, он самым грубым, отвратительным образом усилил бомбардировки», — сказал Бессент.

Американский министр заверил, что Штаты рассматривают все варианты санкций против россии.

«Поэтому я думаю, что с президентом Трампом все варианты возможны, и, думаю, мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе», — добавил он.

Как писал Reuters, ранее президент США угрожал ввести строгие санкции против россии, чтобы заставить путина прекратить войну против Украины. Но Трамп отказался от этого после того, как президент россии согласился на личную встречу на Аляске. Также перед саммитом Трамп заявлял, что путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.

