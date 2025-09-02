Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков

Мир
18
Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков
Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков
В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, которые ранее привлекали миллиарды долларов для российских банков и государственных корпораций.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Как отмечается, основанием стало то, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину местные управленцы массово вышли из советов директоров, в результате чего компании остались без руководства.
Читайте также
Речь идет, в частности, о таких закрытых структурах:
  • VTB Eurasia, которая разместила облигации на 2,25 млрд долларов для российского государственного банка ВТБ;
  • Transregional Capital, которая кредитовала частный российский банк Транскапиталбанк, внесенный в санкционный список OFAC;
  • Sovcom Capital — эмитент облигаций российского Совкомбанка на 600 млн долларов;
  • OIM ABS — дочерняя структура российской электронной платежной системы Qiwi Bank.
Закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов, в частности, компании RZD Capital, созданной для финансирования акционерного общества «Российские железные дороги» («РЖД»), разместившей бумаги на 6,7 млрд долларов.
Без ирландской «дочки» остался также российский государственный инвестиционный банк «ВЭБ»: его VEB Finance привлекла 30 млрд долларов через облигации.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems