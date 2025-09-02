Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков — Finance.ua

Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков Сегодня 06:19 — Мир

Ирландия закрыла ряд компаний, которые привлекали миллиарды для российских банков

В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, которые ранее привлекали миллиарды долларов для российских банков и государственных корпораций.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как отмечается, основанием стало то, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину местные управленцы массово вышли из советов директоров, в результате чего компании остались без руководства.

Читайте также Как стать частным предпринимателем в Ирландии, и что нужно знать о налогах

Речь идет, в частности, о таких закрытых структурах:

VTB Eurasia, которая разместила облигации на 2,25 млрд долларов для российского государственного банка ВТБ;

Transregional Capital, которая кредитовала частный российский банк Транскапиталбанк, внесенный в санкционный список OFAC;

Sovcom Capital — эмитент облигаций российского Совкомбанка на 600 млн долларов;

OIM ABS — дочерняя структура российской электронной платежной системы Qiwi Bank.

Закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов, в частности, компании RZD Capital, созданной для финансирования акционерного общества «Российские железные дороги» («РЖД»), разместившей бумаги на 6,7 млрд долларов.

Без ирландской «дочки» остался также российский государственный инвестиционный банк «ВЭБ»: его VEB Finance привлекла 30 млрд долларов через облигации.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.