19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов — фон дер Ляен
Государства-члены оформили заявки на получение кредитов SAFE для оборонного производства на всю сумму, предусмотренную программой, а именно 150 млрд евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети Х.
19 Member States, including Latvia, have requested support via our SAFE Defence instrument.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2025
I’m pleased to announce that we have reached full subscription of SAFE.
The whole €150 billion.
This is a European success. https://t.co/KlZRIPzNGJ
«19 государств-членов, включая Латвию, обратились за поддержкой через наш инструмент SAFE Defence. Я рада сообщить, что мы достигли полной суммы подписки (на кредиты в рамках — ред.) SAFE», — сказано в сообщении.
Речь идет о 150 миллиардах евро.
«Это европейский успех», — подчеркнула глава Еврокомиссии.
Напомним, Совет Европейского Союза 27 мая утвердил регламент по созданию нового финансового инструмента «Безопасная инициатива для Европы» (SAFE). Этот механизм предусматривает привлечение до 150 млрд евро для инвестирования в оборонную промышленность стран-членов ЕС.
SAFE направлена на финансирование масштабных и срочных инвестиций в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Его цель — наращивание производственных мощностей, обеспечение своевременного наличия оборонного оборудования, устранение пробелов в способностях и повышение общей обороноспособности ЕС.
