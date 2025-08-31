Туристы снова выбирают «старый» формат отдыха: почему растет популярность пакетных туров — Finance.ua

Туристы снова выбирают «старый» формат отдыха: почему растет популярность пакетных туров Сегодня 22:07 — Мир

Туристы снова выбирают «старый» формат отдыха: почему растет популярность пакетных туров

В мире неожиданно вырос спрос на пакетные туры, считавшиеся еще десять лет назад устаревшим форматом. Нестабильность, угрозы войн, лесные пожары и массовые забастовки побуждают туристов искать более надежную защиту от рисков.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Barclays.

Согласно исследованию, расходы британских путешественников через турагентства стабильно растут с 2021 года.

В частности, в мае объемы бронирований через турагентства увеличились на 11%, тогда как бронирование авиабилетов — всего на 3,5%.

Почему туристы выбирают старые-новые пакеты

Главная причина — ощущение безопасности и гарантии. В мире, где все чаще происходят природные катастрофы (лесные пожары в Греции и Турции), забастовки персонала авиакомпаний и геополитические конфликты, пакетные туры предлагают защиту.

Они подпадают под действие Директивы ЕС о пакетных турах, которая позволяет туристам отменить поездку при определенных обстоятельствах и гарантирует возврат средств в случае неплатежеспособности туроператора.

Это особенно актуально для тех, кто сталкивался с неудобствами, вызванными отменой рейсов и изменением планов.

Несмотря на то, что ставшие популярными в 1960-х годах пакетные туры казались обреченными на исчезновение после появления интернета, сегодня они переживают возрождение.

Туроператоры адаптируются к требованиям времени:

Гибкость. Новые компании предлагают динамичные пакеты, где клиенты могут сами комбинировать рейсы и отели, сохраняя при этом гарантии пакетного тура.

Новые компании предлагают динамичные пакеты, где клиенты могут сами комбинировать рейсы и отели, сохраняя при этом гарантии пакетного тура. Доступность. Туроператоры привлекают молодых путешественников, которые раньше были сторонниками самостоятельных путешествий, предлагая доступные цены и современные направления.

По данным консалтинговой компании OC&C, рынок пакетных туров в Великобритании, Ирландии и Германии к 2028 году вырастет до 67 млрд фунтов стерлингов (около $90 млрд).

Это подтверждает, что обновленный формат пакетных туров успешно адаптировался к современным реалиям и продолжает преуспевать.

По материалам:

