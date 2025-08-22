Какая страна ЕС зафиксировала рекордное количество туристов в 2025 году — Finance.ua
Какая страна ЕС зафиксировала рекордное количество туристов в 2025 году

Как пишет Reuters, Хорватия в 2025 году зафиксировала рекордное количество туристов.
Так, министр туризма Тончи Главина заявил, что Хорватия зафиксировала 15,5 млн туристов и 79,2 млн ночевок за 2025 год, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Он назвал 2025 год «рекордным».
«Включая 20 августа этого года, мы имеем рекордный поток туристов и ночевок, а также рекордные расходы и рост туристической деятельности», — сказал он.

По словам министра, расходы туристов в январе-августе выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Туризм составляет 20% экономики Хорватии, и туристические чиновники работают над тем, чтобы обеспечить туристический сезон в течение всего года, а не только в пиковые летние месяцы.
Напомним, с 1 января 2023 года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. С этого времени на границах между Хорватией и другими странами-членами Шенгенского соглашения отменены пограничные и таможенные проверки для людей, пересекающих границу автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
Также с 1 января 2023 года евро стал официальной валютой в Хорватии.
Хорватия в последнее время твердо заявила о себе как о хорошем варианте для европейских летних каникул.
От побережья Далмации до волшебного региона Истрия, левое крыло Восточной Европы усеянное городами ЮНЕСКО, бесчисленными бухтами и водопадами. Обычно летом очень много туристов в Сплите и Дубровнике, а остров Хвар неизбежно становится трендом в списках желаний TikTok.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
