НАБУ провело обыски в Налоговой

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у должностных лиц главных управлений Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой и Николаевской областях. Также следственные действия происходили в центральном аппарате ГНС.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Уголовное производство касается событий, происходивших в 2024 году и завершившихся в самом начале 2025 года, и связанных с вопросами рисковых предприятий.
«Данные досудебного расследования и подробности дела — компетенция правоохранителей. Руководство и работники ГНС полностью способствуют работе антикоррупционных органов. Государственная налоговая служба Украины действует в правовом поле и всегда открыта для конструктивного сотрудничества с правоохранителями», — сообщили в ГНС.
По материалам:
Finance.ua
