Киев получил рекордный туристический сбор — Finance.ua

Киев получил рекордный туристический сбор
В первой половине 2025 года Киев получил рекордные 34,8 млн грн туристического сбора. Это почти на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,6 млн грн).
Об этом сообщает пресс-служба Управления туризма и продвижений Киевской городской государственной администрации.
«2024−2025 годы стали началом восстановления туристической сферы города Киева», — говорится в сообщении.
За прошлые годы доходы столицы от туристического сбора составили:
- в 2024 году — 50,83 млн грн;
- в 2022 году — 38,8 млн грн;
- в 2023 — 38,5 млн грн.
«Сегодня туристическая сфера продолжает подпитывать экономику и обеспечивать поступления, которые направляются на неотложные нужды города во время действия военного положения. Такие сдвиги стали возможны, в частности, благодаря слаженной работе украинских городов над развитием внутреннего туризма, промо-деятельности на международной арене и внутри страны, а также сотрудничеству турсообщества, бизнеса и местных властей», — отмечает ведомство.
Туризм — главная движущая сила экономики для многих стран, способствуя созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и международных связей. США остаются самой большой туристической экономикой мира с показателем $2,36 трлн в 2024 году. Китай занял второе место с туристическим вкладом в $1,3 трлн, ведь в стране развивают как внутренний, так и международный туризм. О ТОП-10 стран по размеру их туристической экономики рассказали во Всемирном совете по путешествиям и туризму (WTTC).
