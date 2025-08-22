Киев получил рекордный туристический сбор — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев получил рекордный туристический сбор

Казна и Политика
20
Киев получил рекордный туристический сбор
Киев получил рекордный туристический сбор
В первой половине 2025 года Киев получил рекордные 34,8 млн грн туристического сбора. Это почти на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,6 млн грн).
Об этом сообщает пресс-служба Управления туризма и продвижений Киевской городской государственной администрации.
«2024−2025 годы стали началом восстановления туристической сферы города Киева», — говорится в сообщении.
За прошлые годы доходы столицы от туристического сбора составили:
  • в 2024 году — 50,83 млн грн;
  • в 2022 году — 38,8 млн грн;
  • в 2023 — 38,5 млн грн.

✈️ Страхование для выезда за границу

«Сегодня туристическая сфера продолжает подпитывать экономику и обеспечивать поступления, которые направляются на неотложные нужды города во время действия военного положения. Такие сдвиги стали возможны, в частности, благодаря слаженной работе украинских городов над развитием внутреннего туризма, промо-деятельности на международной арене и внутри страны, а также сотрудничеству турсообщества, бизнеса и местных властей», — отмечает ведомство.
Туризм — главная движущая сила экономики для многих стран, способствуя созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и международных связей. США остаются самой большой туристической экономикой мира с показателем $2,36 трлн в 2024 году. Китай занял второе место с туристическим вкладом в $1,3 трлн, ведь в стране развивают как внутренний, так и международный туризм. О ТОП-10 стран по размеру их туристической экономики рассказали во Всемирном совете по путешествиям и туризму (WTTC).
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems