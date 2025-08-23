По Украинскому морскому коридору за два года прошло более 5 тысяч судов — Finance.ua
С 16 августа 2023 года Украинским морским коридором воспользовались более 5 тыс. судов. При этом 80% грузов составляет агропродукция.
Об этом в телеэфире заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«За это время (с 16 августа 2023 года — ред.) по коридору прошло более 5 тыс. судов, которые перевезли сотни миллионов тонн грузов. Из этого 80% составляет аграрная продукция», — сказал Кулеба.
Он отметил, что благодаря работе портов украинская продукция доставляется более чем в 50 стран мира.
По данным Минразвития, за два года функционирования Украинского морского коридора российские атаки повредили или частично разрушили 442 объекта портовой инфраструктуры и 38 гражданских судов. Кроме того, 118 гражданских людей были ранены или погибли.
Несмотря на атаки, по морю перевезено более 137 млн ​​тонн грузов. Коридор — это основа гуманитарных инициатив, таких как Grain from Ukraine и Food from Ukraine, которые помогают поставлять продовольствие в страны, в которых острый продовольственный кризис.
Грузооборот портов Украины в 2024 году достиг рекордного показателя в 97,2 млн т; при этом на экспорт по Украинскому морскому коридору отправлено 76,4 млн т грузов в 52 страны мира.
По материалам:
Укрінформ
