В мае российский морской экспорт нефти упал на 7%: доля G7+ в этих перевозках выросла с 35% до 54%. — Finance.ua

В мае российский морской экспорт нефти упал на 7%: доля G7+ в этих перевозках выросла с 35% до 54%. Сегодня 09:45

В мае российский морской экспорт нефти упал на 7%: доля G7+ в этих перевозках выросла с 35% до 54%.

В мае 2025 г. российский морской экспорт нефти упал на 7%, танкерами G7+ транспортировали почти половину этого экспорта (54%).

Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).

«В мае 2025 года российский морской экспорт нефти упал на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, и почти половина (54%) этого экспорта была перевезена танкерами G7+. С января доля G7+ в этих перевозках выросла с 35% до 54%, тогда как доля „теневых“ танкеров упала с 65% до 46%», — сообщает CREA.

Центр информирует, что ежемесячные доходы россии от экспорта ископаемого топлива в мае упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 565 млн евро в день — самого низкого показателя с момента вторжения.

Импорт российского угля в Индию вырос на 34% в месячном исчислении — до рекордного уровня, составив 3,74 млн тонн (686 млн евро).

В водах ЕС после операции «с судна на судно» (STS), в мае перевезли российскую нефть на сумму 142 млн евро, что на 55% больше, чем в предыдущем месяце. Танкеры G7+ осуществляли 93% этих перевозок, в то время как только 7% приходилось на «теневой» флот, говорится в исследовании.

Доходы россии от транспортировки сырой нефти трубопроводным транспортом остались на уровне 8% в месячном исчислении — 59 млн евро в сутки, хотя объемы оставались стабильными, сообщает CREA.

Економічна Правда По материалам:

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