По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции — Finance.ua
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По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции

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По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции
По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции
По украинскому морскому коридору перевезено уже более 130 млн тонн грузов, из них 81 млн тонн — это аграрная продукция.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
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Он отметил, что украинское зерно и продовольствие продолжают поступать в десятки стран, в частности в регионы, для которых поставки по морю остаются единственно возможным маршрутом — от стран Азии до Латинской Америки.
«Это позволяет поддерживать стабильность на глобальном продовольственном рынке даже на четвертый год полномасштабной войны в Украине», — пишет Кулеба.
Также он отметил, что до полномасштабного вторжения России 94% украинской аграрной продукции экспортировалось морем. Сейчас — 90%.
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«Почти весь экспорт продовольствия по-прежнему осуществляется через морские пути. И это критически важно для экономики Украины, для фермеров, для международных партнеров, для миллионов людей, ожидающих украинское зерно», — подчеркнул Кулеба.
Из портов Большой Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Объем перевозок включает и продукцию аграриев, и другие критически важные грузы: металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь.
Коридор, по его словам, функционирует, несмотря на регулярные ракетные атаки. С начала его работы повреждено 423 объекта портовой инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
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