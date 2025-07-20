По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции — Finance.ua

По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции Сегодня 07:16

По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции

По украинскому морскому коридору перевезено уже более 130 млн тонн грузов, из них 81 млн тонн — это аграрная продукция.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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Он отметил, что украинское зерно и продовольствие продолжают поступать в десятки стран, в частности в регионы, для которых поставки по морю остаются единственно возможным маршрутом — от стран Азии до Латинской Америки.

«Это позволяет поддерживать стабильность на глобальном продовольственном рынке даже на четвертый год полномасштабной войны в Украине», — пишет Кулеба.

Также он отметил, что до полномасштабного вторжения России 94% украинской аграрной продукции экспортировалось морем. Сейчас — 90%.

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«Почти весь экспорт продовольствия по-прежнему осуществляется через морские пути. И это критически важно для экономики Украины, для фермеров, для международных партнеров, для миллионов людей, ожидающих украинское зерно», — подчеркнул Кулеба.

Из портов Большой Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Объем перевозок включает и продукцию аграриев, и другие критически важные грузы: металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь.

Коридор, по его словам, функционирует, несмотря на регулярные ракетные атаки. С начала его работы повреждено 423 объекта портовой инфраструктуры.

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