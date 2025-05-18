По украинскому морскому коридору экспортировано 120 млн т грузов — Finance.ua
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По украинскому морскому коридору экспортировано 120 млн т грузов

Казна и Политика
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По украинскому морскому коридору экспортировано 120 млн т грузов
По украинскому морскому коридору экспортировано 120 млн т грузов
С начала функционирования украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 120 млн т грузов, из которых 76 млн т — аграрная продукция.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
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Отмечается, что с начала 2025 года было перевезено более 28 млн тонн, включая более 15 млн тонн зерновых.
«Благодаря Украинскому коридору отечественные производители сохранили конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечили стабильные валютные поступления в отечественную экономику. По оценкам НБУ, до 30% экспорта металлопродукции проходит именно через этот маршрут. Для агросектора экономический эффект оценивается в 15−20% добавленной стоимости», — говорится в сообщении.
Украинский коридор обеспечил экспорт продукции в 53 страны мира, среди которых Кения, Джибути и Бангладеш.
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Для рынков Северной Африки и Юго-Восточной Азии именно морской путь остается экономически наиболее выгодным, поскольку перевозка по суше делала бы украинское зерно неконкурентным по цене.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины, развитию общин и территорий Алексея Кулебы, в 2024-м только в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз, и совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток.
«Несмотря на эти условия, логистический процесс не останавливался и обеспечивал стабильный экспорт», — добавил он.
По материалам:
Finance.ua
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