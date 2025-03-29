Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году — Finance.ua
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Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году

Энергетика
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Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году
Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году
В прошлом году рф перевезла более 60% морского экспорта нефти танкерами «теневого флота», в том числе 78% сырой нефти и 37% нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Общий морской нефтяной экспорт россии оценивается более чем в 80 миллиардов евро: сырая нефть — 57 млрд евро и нефтепродукты — 26 млрд евро.
На портале War&Sanctions опубликован обновленный перечень судов «теневого флота», в который вошли 35 новых танкеров. Также обновлена ​​информация об объектах, которые за последние месяцы изменили свои идентификационные данные и структуру собственности с целью обхода санкций.
«Теневой флот» рф — это 387 танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты общим дедвейтом более 57 млн ​​метрических тонн.

Изменение стратегий регистрации

Как отметили в ГУР, сейчас россия меняет модель поведения со своим скрытым флотом — помимо ОАЭ, Индии, Сейшельских, Маршалловых островов дополнительно выбирает для регистрации компаний владельцев/менеджеров «теневых» танкеров КНР, в том числе Гонконг, а также рф.
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Кроме того, россия распределяет суда под зонтик новых «удобных» флагов Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании.
В обновленном перечне «теневого флота» появились суда, связанные с операторами российского танкерного флота — компаниями Fractal Marine Shipping (ОАЭ), Gatik ShipManagement (Индия), Sun Ship Management (ОАЭ) и HenneseaHoldings Limited (ОАЭ). С 2022 года эти компании регулярно меняют владельцев, применяя тактику судно-жонглирования, отметили в ГУР.
Корабли «теневого флота» скрывают данные о судах и грузе, выключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству. Широко применяется высокорискованная STS-загрузка — перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья.
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Как отметили в ГУР, более 90% опубликованных на портале теневых танкеров не имеют надлежащего западного страхования, а значит, в случае аварии или разлива нефти пострадавшие прибрежные страны могут не получить никаких компенсаций.
В ГУР подчеркнули, что разведка продолжает следить за деятельностью «теневого флота» и публикует обновления на портале War&Sanctions.
По материалам:
Finance.ua
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