Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году — Finance.ua

Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году Сегодня 20:12 — Энергетика

Благодаря «теневому флоту» рф перевезла более 60% морского экспорта нефти в 2024 году

В прошлом году рф перевезла более 60% морского экспорта нефти танкерами «теневого флота», в том числе 78% сырой нефти и 37% нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Общий морской нефтяной экспорт россии оценивается более чем в 80 миллиардов евро: сырая нефть — 57 млрд евро и нефтепродукты — 26 млрд евро.

На портале War&Sanctions опубликован обновленный перечень судов «теневого флота», в который вошли 35 новых танкеров. Также обновлена ​​информация об объектах, которые за последние месяцы изменили свои идентификационные данные и структуру собственности с целью обхода санкций.

«Теневой флот» рф — это 387 танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты общим дедвейтом более 57 млн ​​метрических тонн.

Изменение стратегий регистрации

Как отметили в ГУР, сейчас россия меняет модель поведения со своим скрытым флотом — помимо ОАЭ, Индии, Сейшельских, Маршалловых островов дополнительно выбирает для регистрации компаний владельцев/менеджеров «теневых» танкеров КНР, в том числе Гонконг, а также рф.

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Кроме того, россия распределяет суда под зонтик новых «удобных» флагов Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании.

В обновленном перечне «теневого флота» появились суда, связанные с операторами российского танкерного флота — компаниями Fractal Marine Shipping (ОАЭ), Gatik ShipManagement (Индия), Sun Ship Management (ОАЭ) и HenneseaHoldings Limited (ОАЭ). С 2022 года эти компании регулярно меняют владельцев, применяя тактику судно-жонглирования, отметили в ГУР.

Корабли «теневого флота» скрывают данные о судах и грузе, выключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству. Широко применяется высокорискованная STS-загрузка — перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья.

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Как отметили в ГУР, более 90% опубликованных на портале теневых танкеров не имеют надлежащего западного страхования, а значит, в случае аварии или разлива нефти пострадавшие прибрежные страны могут не получить никаких компенсаций.

В ГУР подчеркнули, что разведка продолжает следить за деятельностью «теневого флота» и публикует обновления на портале War&Sanctions.

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