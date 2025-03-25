россия возобновляет поставки нефти в Индию — Finance.ua

россия возобновляет поставки нефти в Индию Сегодня 09:29 — Энергетика

россия возобновляет поставки нефти в Индию

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия планируют снизить количество тендеров на закупку российской сырой нефти на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Это связано с возобновлением поставок от основного поставщика, россии, до почти нормального уровня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в апреле ожидается более 60 поставок российской сырой нефти со скидкой, что составляет около 52 миллионов баррелей. Это включает как государственные, так и частные поставки, что свидетельствует о возобновлении поставок после периода снижения объемов из-за западных санкций.

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Ранее, после ужесточения санкций США в январе, индийские нефтепереработчики, такие как Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp, вынуждены были обращаться к спотовому рынку для замещения сокращенных поставок из россии. Однако сейчас потребность в дополнительных закупках на спотовом рынке уменьшается.

В целом объемы экспорта российской нефти в Индию в этом году сократились до 1,6 миллиона баррелей в день по сравнению со средним показателем в 1,8 миллиона баррелей в 2024 году. Это свидетельствует об адаптации рынка к новым условиям и очередном обходе санкций.

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