Индийский миллиардер заработал €724 млн на экспорте горючего из российской нефти в США Сегодня 17:08

Индийский миллиардер заработал €724 млн на экспорте горючего из российской нефти в США

Состоятельный индийский миллиардер Мукеш Амбани и его компания Reliance Industries за год получили €724 млн на экспорте горючего в США, произведенного из российской нефти.

Об этом пишет Moscow Times со ссылкой на отчет аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

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В 2024 году Reliance Industries заключила десятилетний контракт с компанией «роснефть» на поставку нефти стоимостью $12−13 млрд в год.

По соглашению российская компания отгружает до 500 тыс. баррелей нефти в сутки, составляющих около половины всех морских поставок «роснефти» из российских портов. По данным Reliance, россия остается основным поставщиком нефти для Индии.

Из €2,8 млрд, израсходованных США на импорт горючего из шести НПЗ Индии и Турции, €1,3 млрд пришлось на продукцию, произведенную из российской нефти, по подсчетам CREA. Заводы Reliance в Джамнагаре экспортировали в США горючее на €2 млрд, из которых €724 млн приходится на переработанную российскую нефть.

Турецкие НПЗ отправили горючего на €616 млн, а из них €545 млн также связаны с переработкой российского сырья.

По оценкам аналитиков, россия получила около €750 млн налоговых поступлений от экспорта такого топлива в США. Поставки бензина составили €294 млн — этого объема хватило бы, чтобы заправить почти все автомобили во Флориде.

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