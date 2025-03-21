Нефть отреагировала на новые санкции США против Китая и планы ОПЕК — Finance.ua

Нефть отреагировала на новые санкции США против Китая и планы ОПЕК Сегодня 23:12 — Энергетика

Нефть отреагировала на новые санкции США против Китая и планы ОПЕК

В пятницу цены на нефть выросли и были на пути ко второму недельному повышению на фоне новых санкций США против Ирана и планам ОПЕК+ сократить добычу, что повысило ожидания относительно уменьшения предложения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент (0,3%) до $72,21 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 25 центов (0,4%) — до $68,32 за баррель.

По итогам недели оба эталонных сорта нефти, Brent и WTI, должны вырасти примерно на 2%, что стало бы их наибольшим недельным приростом с начала 2025 года.

В четверг Министерство финансов США объявило о новых санкциях, связанных с Ираном. Впервые под ограничения попал независимый китайский нефтеперерабатывающий завод, а также другие компании и суда, участвовавшие в поставках иранской нефти в Китай.

Аналитики RBC Capital Markets отметили, что санкции против китайских компаний являются «очевидной эскалацией санкционной политики». Они добавили, что хотя физическое влияние санкций минимально, рисковую премию на нефть теперь могут учитывать серьезнее.

Это уже четвертый пакет санкций Вашингтона против Ирана с момента, когда президент США Дональд Трамп в феврале пообещал возобновить кампанию максимального давления на Тегеран, пытаясь довести экспорт иранской нефти до нуля.

Аналитики ANZ Bank прогнозируют, что из-за более жестких санкций экспорт иранской нефти сократится на 1 миллион баррелей в сутки. По данным сервиса отслеживания судов Kpler, в феврале этот показатель превышал 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Также поддержку ценам на нефть оказало новое соглашение ОПЕК+, объявленное в четверг. Оно предусматривает, что семь стран-участниц дополнительно сократят добычу, чтобы компенсировать превышение квот в прошлые месяцы. Это будет означать ежемесячное сокращение на уровне 189 000−435 000 баррелей в сутки, и такая политика будет продолжаться до июня 2026 года.

Ранее в марте ОПЕК+ подтвердила, что восемь ее членов с апреля начнут ежемесячно наращивать добычу на 138 000 баррелей в сутки. Это частичное возобновление производства после сокращения на 5,85 миллиона баррелей в сутки, которое было введено с 2022 года для поддержки рынка.

Економічна Правда По материалам:

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