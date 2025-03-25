Как нефть может привести к краху страны-агрессора рф — Finance.ua
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Как нефть может привести к краху страны-агрессора рф

Энергетика
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Как нефть может привести к краху страны-агрессора рф
Как нефть может привести к краху страны-агрессора рф
США и страны из клуба производителей нефти ОПЕК могут вызвать обвал цен на нефтяном рынке, вроде того, который произошел в 1980-х годах и способствовал распаду СССР.
Ресурсоориентированная российская экономика может этого не пережить и может повторить сценарий Советского Союза, прямой преемницей которого страну считают в Кремле.
Как сообщает Reuters, об этом говорилось в докладе Центрального банка рф, презентованном российскому премьер-министру Михаилу Мишустину в феврале. Впрочем, каким образом США могут заполнить рынок нефтью, а также, насколько это возможно, в докладе не указано.
Эксперты российского центробанка подчеркивают, что ОПЕК обладает практически рекордно высокими свободными мощностями, которые по объему эквивалентны российскому экспорту сырой нефти.
«Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974—1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть», — сказано на слайде презентации под названием «Советское падение цен на нефть».
Прогноз был представлен накануне переговоров президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором владимиром путиным. Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные санкции против россии, если Кремль откажется от мирного соглашения. Кроме того, он пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал Саудовскую Аравию также приумножить добычу нефти.
Отмечается, что центробанк рф уже не в первый раз называет цены на нефть угрозой российской экономике, но насколько длительный низкий ценовой цикл может возникнуть, не объяснялось. В то же время журналисты отмечают отсутствие признаков того, что ОПЕК планирует какие-то изменения в политике поставок, которые могли бы привести к резкому росту добычи нефти. В то же время кроме ОПЕК и США добычу нефти увеличивают и другие производители — такие как Гайана, Бразилия и Казахстан.
Один из крупнейших банков мира Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть-сырье снизятся до 60 долларов за баррель. Таким образом, финучреждение присоединилось к другим, которые озвучили аналогичные прогнозы.
По материалам:
Обозреватель
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