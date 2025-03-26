Российский экспорт нефти вырос до максимума за пять месяцев — Finance.ua
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Российский экспорт нефти вырос до максимума за пять месяцев

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россия увеличила экспорт нефти до самого высокого уровня с октября, несмотря на западные санкции.
Об этом пишет Bloomberg.
За четыре недели до 23 марта среднесуточные поставки выросли до 3,45 млн баррелей.
Рост экспорта объясняется появлением нового покупателя — Сирии. Первый танкер с находящейся под санкциями США российской нефтью прибыл в сирийский порт Банияс, еще три санкционных судна направляются туда.
Несмотря на увеличение объемов, валовая стоимость экспорта за неделю снизилась на 190 млн долларов (13%) и составила 1,27 млрд долларов. Это стало следствием падения цен, хотя оно почти полностью компенсировалось ростом поставок.
По данным Argus Media, экспортные цены на нефть Urals из балтийских портов выросли на 0,70 долл. за баррель, а из черноморских — на 1,10 дол. Цена нефти ССТО на Дальнем Востоке поднялась на 1,30 дол., а в Индию — на 0,70 дол.
В среднем за четырехнедельный период доход остался почти неизменным — около 1,45 млрд долл. в неделю.
По материалам:
Економічна Правда
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