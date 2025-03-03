По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна — Finance.ua

По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна Сегодня 19:47

По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна

По Украинскому морскому коридору за время его работы было транспортировано 106 млн тонн грузов, из которых почти 70 млн тонн — зерно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

«Это 4 тыс. судов, которые доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В министерстве подчеркнули, что 1 марта россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одессе. В результате атаки пострадали двое гражданских работников порта.

Ударом повреждены два гражданских судна: сухогруз Super Sarkas под флагом Сьерра-Леоне, загруженный более 21 тыс. тонн кукурузы и сои для экспорта. Кроме того, пострадал контейнеровоз MSC Levante F под флагом Панамы, принадлежащего ведущей европейской компании. В общей сложности это уже 29-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак, добавили в министерстве.

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