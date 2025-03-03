По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна — Finance.ua
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По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна

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По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна
По Украинскому морскому коридору экспортировано около 70 млн тонн зерна
По Украинскому морскому коридору за время его работы было транспортировано 106 млн тонн грузов, из которых почти 70 млн тонн — зерно.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
«Это 4 тыс. судов, которые доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
В министерстве подчеркнули, что 1 марта россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одессе. В результате атаки пострадали двое гражданских работников порта.
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Ударом повреждены два гражданских судна: сухогруз Super Sarkas под флагом Сьерра-Леоне, загруженный более 21 тыс. тонн кукурузы и сои для экспорта. Кроме того, пострадал контейнеровоз MSC Levante F под флагом Панамы, принадлежащего ведущей европейской компании. В общей сложности это уже 29-е гражданское судно, которое получило повреждения в результате российских атак, добавили в министерстве.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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