Темпы экспорта зерна в феврале-2025 стали отставать от прошлогодних — Минагрополитики Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Темпы экспорта зерна в феврале-2025 стали отставать от прошлогодних — Минагрополитики

Украина по состоянию на 24 февраля с начала 2024—2025 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 28,429 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 2,738 млн тонн отгружено с начала текущего месяца, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, на 26 февраля 2024 года общий показатель отгрузок составил 28,579 млн тонн, в том числе в феврале — 4,703 млн тонн.

При этом с начала текущего сезона экспортировано пшеницы 11,743 млн тонн (в 2023/24 МГ — 11,266 млн тонн), ячменя — 2,113 млн тонн (1,596 млн тонн), ржи — 10,8 тыс. тонн (1 тыс. тонн), кукурузы — 14,133 млн тонн (15,439 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 24 февраля 2025 года оценивается в 46,4 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 73 тыс. тонн), в том числе пшеничного — 42,9 тыс. тонн (69,3 тыс. тонн).

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